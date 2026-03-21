Stiže promjena vremena i pad temperature za šest do osam stupnjeva

Nalazimo se pod utjecajem anticiklone koja se proteže od Azorskih otoka do istočne Europe. Panonska nizina napunila se hladnim suhim zrakom sjevernih širina, a uz jak istočnjak i sjeverac osjet topline je i za 5 stupnjeva niža temperatura zraka. Dva ciklonalna vrtloga nalaze se južno od polja visokog tlaka anticiklone, jedna ciklona stacionira pred zapadnom obalom Španjolske, a druga koja je povukla veliku količinu hladnog zraka nad naše krajeve i donijela snijeg u planinskim krajevima premjestila se nad Crno i Egejsko more. Taj ciklonalni vrtlog nad naše krajeve sa sjevera donosi nestabilan hladan zrak.