Vremenska prognoza
Stiže promjena vremena i pad temperature za šest do osam stupnjeva
Nalazimo se pod utjecajem anticiklone koja se proteže od Azorskih otoka do istočne Europe. Panonska nizina napunila se hladnim suhim zrakom sjevernih širina, a uz jak istočnjak i sjeverac osjet topline je i za 5 stupnjeva niža temperatura zraka. Dva ciklonalna vrtloga nalaze se južno od polja visokog tlaka anticiklone, jedna ciklona stacionira pred zapadnom obalom Španjolske, a druga koja je povukla veliku količinu hladnog zraka nad naše krajeve i donijela snijeg u planinskim krajevima premjestila se nad Crno i Egejsko more. Taj ciklonalni vrtlog nad naše krajeve sa sjevera donosi nestabilan hladan zrak.
Nad Atlantikom južno od Grenlanda nalazi se serija ciklona na polarnoj fronti koje će početkom idućeg tjedna prodrijeti nad europsko kopno, a do naših krajeva doći će krajem tjedna uz ponovni ugriz zime i obilnu oborinu.
Početak kalendarskog proljeća uz jednaku duljinu trajanja noći i dana obilježit će postupna stabilizacija vremena uz spor porast temperature zraka.
Danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima samo mjestimice u planinskim krajevima unutrašnjosti moguća je slaba kiša. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti oko 14C, na moru uz jaku mjestimice i olujnu buru od 14 na sjevernom Jadranu do 18 na krajnjem jugu Dalmacije i otocima.
Sutra u nedjelju vrijeme slično današnjem, ali uz manje naoblake i više sunčanih razdoblja te malo toplije. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 2 do 5C, na Jadranu oko 10. Najviše dnevne u unutrašnjosti oko 15, na Jadranu od 15 na sjevernom dijelu do 19 na jugu Dalmacije. U unutrašnjosti će puhati slab sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu će bura oslabjeti osim u podvelebitskom primorju gdje će na mahove još biti jaka s udarima do 90 km/h.
Idući tjedan promjenljivo oblačno vrijeme s sunčanim razdobljima i postupan porast temperature zraka tako da će u četvrtak biti za dva do tri stupnja viša nego danas.
Promjenu vremena povezanu uz ciklonalnu aktivnost nad sjevernim morem i srednjom Europom očekujemo krajem tjedna.
U četvrtak naoblačenje sa zapada, a u petak obilne oborine povezane uz brzi prolaz hladne fronte sa sjeverozapada. U petak prognoziram pljuskove uz 20 do 30 litara kiše na četvorni metar, pad temperature za 6 do 8 stupnjeva te jake udare vjetra.
