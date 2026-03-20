Europske zemlje signaliziraju spremnost na pomoć u osiguravanju Hormuškog tjesnaca
Sukob oko Hormuškog tjesnaca počinje uključivati globalne sile, dok poremećaji u pomorskom prometu i opskrbi energijom izazivaju zabrinutost zbog šireg gospodarskog utjecaja.
Europske zemlje i Japan poručili su da su spremni podržati napore za poboljšanje sigurnosti u Hormuškom tjesnacu, dok rat s Iranom i dalje remeti plovidbu, bez jasno definirane vojne uloge, piše Euronews.
U zajedničkoj izjavi, zemlje poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Nizozemske i Japana osudile su napade na komercijalna plovila te poručile da su spremne „doprinijeti odgovarajućim naporima“ kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac i podržala stabilnost globalnih energetskih tržišta.
Ipak, u izjavi nisu navedeni detalji o tome kako bi to učinile niti koliki su opseg resursa spremne angažirati.
Istodobno, pomorski podaci pokazuju da tjesnac nije potpuno zatvoren. Oko 90 brodova, uključujući tankere za naftu, prošlo je tim plovnim putem u prva dva tjedna ožujka. To je znatno ispod uobičajenih razina, ali pokazuje da ograničen promet i dalje postoji.
Analitičari navode da tjesnac trenutačno funkcionira selektivno, pri čemu se nekim plovilima dopušta prolazak, dok se druga suočavaju s većim rizicima.
Poremećaji i napadi na moru
Kriza je započela 28. veljače kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran, što je odmah izazvalo zabrinutost za sigurnost pomorskih ruta u Perzijskom zaljevu.
U roku od nekoliko dana, tankeri su oštećeni u napadima, a brodarske kompanije počele su odgađati plovidbe kako su rizici rasli.
Kontejnerski brod pod zastavom Malte pogođen je projektilom tijekom prolaska kroz tjesnac, zbog čega je posada morala napustiti plovilo.
Podaci o plovidbi pokazali su da su deseci brodova usporili ili čekali u vodama Zaljeva, dok su mnogi drugi odgodili kretanje dok su operateri procjenjivali je li sigurno proći kroz uski prolaz.
Od početka sukoba u tom je području napadnuto najmanje 20 plovila.
Iran je upozorio da bi mogao gađati brodove koji pokušavaju proći kroz tjesnac ako se napadi na njegov teritorij nastave.
Selektivni prolazi i utjecaj na energiju
Unatoč poremećajima, neki brodovi i dalje uspijevaju proći, često pod posebnim uvjetima.
Plovila povezana s Iranom ili iz zemalja koje održavaju odnose s Teheranom među onima su kojima je omogućen prolazak, dok se druga oslanjaju na diplomatske dogovore kako bi sigurno prošla.
Iran je nastavio izvoziti naftu tijekom sukoba, a trgovinski podaci sugeriraju da su milijuni barela i dalje isporučeni unatoč usporavanju prometa.
Poremećaji su se odrazili na globalna energetska tržišta, pri čemu su cijene nafte naglo porasle, a cijene prijevoza porasle jer osiguravatelji i operateri uračunavaju rizike plovidbe kroz tjesnac.
Hormuški tjesnac jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora, kroz koji prolazi oko petine globalne opskrbe naftom te ključne isporuke ukapljenog prirodnog plina iz Zaljeva.
