Bijela kuća objavila jezivu karikaturu: "Ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina hoće"

„Sjedinjenim Američkim Državama potreban je Grenland u svrhu nacionalne sigurnosti“, objavio je Trump u srijedu ujutro. „On je ključan za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebao predvoditi napore da ga dobijemo. AKO TO NE UČINIMO, UČINIT ĆE TO RUSIJA ILI KINA, A TO SE NEĆE DOGODITI!“