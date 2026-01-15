Oglas

UPOZORENJE GRENLANDU

Bijela kuća objavila jezivu karikaturu: "Ako mi to ne učinimo, Rusija ili Kina hoće"

N1 Info
15. sij. 2026. 11:06
Bijela kuća je u srijedu objavila jezivu karikaturu, upozoravajući Grenlanđane da će, ako ignoriraju poziv administracije Donalda Trumpa da preuzme mineralima bogati otok, na kraju pasti u ruke Rusije i Kine.

Karikatura prikazuje dvije saonice koje vuku skupine haskija i koje se kreću različitim putevima: jedne saonice vode prema američkoj zastavi, koja se nalazi u svijetlom i sunčanom krajoliku, dok su druge prikazane kako idu prema mračnom i prijetećem području označenom zastavama Rusije i Kine, prikazanima u zlokobnom svjetlu.

„Kojim putem, Grenlanđanine?“ stoji u natpisu, koji očito prikazuje Sjedinjene Američke Države kao prirodan izbor za budućnost Grenlanda.

Karikatura dolazi u trenutku pojačanog pritiska Trumpove administracije da preuzme Grenland, tvrdeći da je to nužno zbog interesa nacionalne sigurnosti, jer bi se time spriječilo da to učine Kina i Rusija.

U srijedu, nakon vijesti o raspoređivanju danskih vojnika na Grenland, predsjednik Trump se oglasio na svojoj platformi Truth Social kako bi ponovno naglasio svoj stav o otoku, uputivši pritom i prijetnju NATO-u.

„Sjedinjenim Američkim Državama potreban je Grenland u svrhu nacionalne sigurnosti“, objavio je Trump u srijedu ujutro. „On je ključan za Zlatnu kupolu koju gradimo. NATO bi trebao predvoditi napore da ga dobijemo. AKO TO NE UČINIMO, UČINIT ĆE TO RUSIJA ILI KINA, A TO SE NEĆE DOGODITI!“

„NATO postaje daleko snažniji i učinkovitiji s Grenlandom u rukama SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA“, dodao je Trump. „Sve manje od toga je neprihvatljivo.“

Slično tome, u intervjuu za New York Times objavljenom prošlog tjedna, prenosi Mirror, predsjednik je rekao da mora posjedovati cijelu zemlju, umjesto da se oslanja samo na dugogodišnji sporazum koji SAD-u daje široka ovlaštenja za korištenje Grenlanda u vojne svrhe.

„Mislim da vam vlasništvo daje nešto što ne možete postići zakupom ili sporazumom“, rekao je Trump u intervjuu. „Vlasništvo vam daje stvari i elemente koje ne možete dobiti samo potpisivanjem dokumenta.“

U prethodnim izjavama Trump je također prijetio toj zemlji, rekavši: „Ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način“, ne navodeći što bi to konkretno značilo.

Teme
SAD bijela kuća donald trump grenland

