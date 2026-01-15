Rusija protjerala britanskog diplomata zbog optužbe da je špijun

ALEXANDER KAZAKOV / AFP

Rusija je u četvrtak protjerala britanskog diplomata za kojeg tvrdi da je neprijavljeni časnik britanskih obavještajnih službi te upozorila London da Moskva neće tolerirati takve špijunske aktivnosti na svom teritoriju.

FSB, glavni nasljednik KGB-a iz sovjetskog doba, imenovao je britanskog diplomata, drugog tajnika u moskovskom veleposlanstvu, kao tajnog agenta za britansku obavještajnu službu. Ruski mediji objavili su fotografije diplomata.

Rusija je izjavila da službenik ima dva tjedna da napusti Rusiju. Britansko ministarstvo vanjskih poslova još nije odgovorilo na zahtjev za komentar.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je britansku otpravnicu poslova u Rusiji Danae Dholakiju kako bi uputilo službeni prosvjed zbog situacije.

"Ponovno je naglašeno da Moskva neće tolerirati aktivnosti neprijavljenih britanskih obavještajnih časnika u Rusiji", priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.

"Također je izdano upozorenje da će ruska strana, ako London pogorša situaciju, dati odlučan 'zrcalni' odgovor“, navodi se.

Prosvjednici ispred ministarstva vanjskih poslova skandirali su slogane usmjerene protiv Velike Britanije oko britanskog diplomatskog automobila u kojem se nalazila otpravnica poslova.

Otkako je počeo rat u Ukrajini, koji traje gotovo četiri godine, Rusija i Zapad redovito se međusobno optužuju za vođenje špijunskih kampanja intenziteta kakav nije viđen od najoštrijih dijelova hladnog rata.

Rusija tvrdi da su Središnja obavještajna agencija (CIA), britanska tajna obavještajna služba poznata kao MI6, i francuski DGSE pojačali pokušaje krađe tajni, regrutiranja Rusa i sijanja razdora unutar Rusije.

Vođe zapadnih obavještajnih službi kažu da FSB, ruska vanjska obavještajna služba SVR i vojna obavještajna služba GRU izvode velike kibernetičke napade i sabotaže diljem zapadnog svijeta, što Moskva poriče.