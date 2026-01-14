Predsjednica Moldavije Maia Sandu izjavila je da bi glasala za ponovno ujedinjenje s Rumunjskom kada bi se to pitanje ikada našlo na referendumu, rekavši da njezinoj zemlji postaje sve teže “opstati” samostalno.
S populacijom od oko 2,4 milijuna ljudi, smještena između Rumunjske i Ukrajine, Moldavija je postala meta ruskog hibridnog ratovanja, uključujući dezinformacije i manipulaciju izborima.
“Ako bude referenduma, ja bih glasala za ujedinjenje s Rumunjskom”, rekla je Maia Sandu, koja vodi proeuropsku vladu u Kišinjevu, u britanskom podcastu The Rest is Politics, prenosi Politico.
“Pogledajte što se danas događa oko Moldavije. Pogledajte što se događa u svijetu”, objasnila je. “Sve je teže jednoj maloj zemlji poput Moldavije opstati kao demokracija, kao suverena država, i naravno oduprijeti se Rusiji.”
Moldavija je bila dio Rumunjske od 1918. do 1940. godine, kada ju je anektirao SSSR, prije nego što je 1991., nakon pada Željezne zavjese, proglasila neovisnost.
Na referendumu 2024. godine tijesna većina Moldavaca — 50,4 posto — glasala je za članstvo u Europskoj uniji, u glasovanju obilježenom ruskim uplitanjem. Sandu je na paralelnim predsjedničkim izborima pobijedila s oko 55 posto glasova, porazivši svog proruski orijentiranog protukandidata.
Unatoč tome što je izrazila osobnu potporu, Sandu je dodala da prihvaća kako ideja ujedinjenja s Rumunjskom nema potporu većine u Moldaviji — za razliku od pristupanja EU-u, za koje je zemlja podnijela zahtjev 2022. godine, a koje je nazvala “realističnijim ciljem”.
Istraživanja pokazuju da se oko dvije trećine Moldavaca protivi ujedinjenju, dok je potpora toj ideji tradicionalno veća u Rumunjskoj.
