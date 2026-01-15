Radolović: Vlada Plenkovića se povećanjem minimalnih socijalnih naknada smije građanima u lice

Saborska zastupnica Sanja Radolović (SDP) komentirala je u Novom danu kod Hrvoja Krešića što očekuje od prvog saborskog aktualca u ovoj godini.
"Ono što ćemo mi aktualizirati su svakako inflacija kao i izuzetno sramotno malo povećanje zajamčenih minimalnih socijalnih naknada za koje je Plenković optužio medije da lažu. Također, rješenje o inkluzivnom dodatku, ali i nacionalni plan stambene politike za priuštivo stanovanje koji je ostao samo Bačićeva prezentacije.
Ono što očekujemo od HDZ-a jesu, jer im to jedino prolazi, odgovori na to gdje si ti bio '91. To je jedino što će HDZ pokušati raditi na aktualcu", rekla je Radolović.
Odgovorila je i na pitanje ima li oporba pripremljen zajednički napad na vladu i premijera .
"Ja to ne bih nazvala napadom, nego primjerice što se tiče socijalnih naknada, mislim da je to ujedinjavanje oporbe oko osiguravanja dostojanstva hrvatskih građana. Mislim da se ovim povećanjem od pet do 10 eura vlada Plenkovića i ministar Piletić smiju građanima u lice. Tu se nitko ne bi trebao opredljivati je li desna ili lijeva oporba", rekla je i dodala što danas očekuju od premijera.
"Od Plenkovića očekujemo njegov uobičajeni nastup - da ide osobnim napadom na konkretna pitanja zastupnika. Zaista, ne znam kako će mu proći sve ovo što se događalo u zadnje vrijeme", dodala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
