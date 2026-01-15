Radolović: Vlada Plenkovića se povećanjem minimalnih socijalnih naknada smije građanima u lice

"Ja to ne bih nazvala napadom, nego primjerice što se tiče socijalnih naknada, mislim da je to ujedinjavanje oporbe oko osiguravanja dostojanstva hrvatskih građana. Mislim da se ovim povećanjem od pet do 10 eura vlada Plenkovića i ministar Piletić smiju građanima u lice. Tu se nitko ne bi trebao opredljivati je li desna ili lijeva oporba", rekla je i dodala što danas očekuju od premijera.