Kako doznaje portal GPMaljevec, riječ je o hrvatskom vozaču, koji je u nesreći teško stradao. Vozač D. D. iz Bjelovara radio je za tvrtku iz Zagreba. Njegovo je stanje vrlo teško, nalazi se u komi i na respiratoru te mu se liječnici bore za život. Portal navodi kako je vozač zadobio teške tjelesne ozljede, uključujući puknuće slezene, slomljenih pet rebara te ozbiljne povrede pluća. Riječ je o iskusnom vozaču koji godinama obavlja posao u međunarodnom transportu, a sumnja se da je do nesreće došlo zbog umora.