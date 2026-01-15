Oglas

Austrija

FOTO / Zastrašujući prizori nesreće u tunelu: Stradao Hrvat, liječnici mu se bore za život

author
N1 Info
|
15. sij. 2026. 11:03
Vatrogasne postrojbe okruga Pongau
Teška prometna nesreća potresla je Austriju u petak, kada je kamion udario u zid tunela i potom se zapalio.

Od oko 18:00 sati vatrogasne postrojbe iz Werfena, Pfarrwerfena, Gollinga i Bischofshofena s ukupno 110 vatrogasaca sudjelovale su u velikoj intervenciji na austrijskoj autocesti A10.

U tunelu Brentenberg, nakon prometne nesreće, zapalio se teretni kamion. Autocesta A10 u smjeru Salzburga do daljnjega je zatvorena za promet, javili su austrijski vatrogasci.

Vatrogasne postrojbe okruga Pongau
Kako doznaje portal GPMaljevec, riječ je o hrvatskom vozaču, koji je u nesreći teško stradao. Vozač D. D. iz Bjelovara radio je za tvrtku iz Zagreba. Njegovo je stanje vrlo teško, nalazi se u komi i na respiratoru te mu se liječnici bore za život. Portal navodi kako je vozač zadobio teške tjelesne ozljede, uključujući puknuće slezene, slomljenih pet rebara te ozbiljne povrede pluća. Riječ je o iskusnom vozaču koji godinama obavlja posao u međunarodnom transportu, a sumnja se da je do nesreće došlo zbog umora.

Vatrogasne postrojbe okruga Pongau
Austrija prometna nesreća

