Oglas

POJAČANJE

Britanski ratni zrakoplovi lovci pridružit će se NATO-ovoj misiji "Istočni stražar"

author
Hina
|
15. ruj. 2025. 22:13
zrakoplov, vojni zrakoplov, borbeni zrakoplov, američko zrakoplovstvo, vojni avioni, vojni borbeni avion, avijacija, F-15
Pixabay/ilustracija

Britanski ratni zrakoplovi sudjelovat će u obrambenim misijama iznad Poljske u cilju odvraćanja zračnih prijetnji iz Rusije u sklopu NATO-ove misije "Istočni stražar", objavila je britanska vlada.

Oglas

Odluka je objavljena nakon upada ruskih dronova u poljski zračni prostor prošli tjedan.

Zrakoplovi Typhoon pridružit će se savezničkim snagama iz Danske, Francuske i Njemačke kako bi ojačali obranu istočnog krila NATO-a, priopćila je vlada, dodajući da bi zrakoplovi trebali letjeti u misijama iznad Poljske u danima koji dolaze.

"Neodgovorno ponašanje Rusije izravna je prijetnja europskoj sigurnosti i kršenje međunarodnog prava, zbog čega će Ujedinjeno Kraljevstvo podržati napore NATO-a da ojača istočni bok kroz operaciju Istočni stražar", rekao je britanski premijer Keir Starmer, prema Guardianu.

NATO je odlučio povećati svoju prisutnost na istočnom boku saveza nakon što su ruski dronovi prošli tjedan ušli u poljski zračni prostor, što je izazvalo snažan odgovor poljskih i savezničkih snaga.

Starmer je incident nazvao "izuzetno nepromišljenim" potezom Rusije koji pokazuje da predsjednik Vladimir Putin nije zainteresiran za mir.

Manji incident dogodio se i u subotu kada je dron ušao u rumunjski zračni prostor tijekom ruskog napada na ukrajinsku infrastrukturu u blizini granice s Rumunjskom.

Teme
britanija istočna straža ratni zrakoplov varšava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ