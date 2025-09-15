Oglas

Drama u Varšavi: Neutraliziran dron iznad zgrade vlade - uhićeni Bjelorusi!

N1 Info
15. ruj. 2025. 20:46
WOJTEK RADWANSKI / AFP / Ilustracija

Poljska Služba državne zaštite (SOP) neutralizirala je dron koji je letio iznad osjetljivih lokacija u kojima je smještena vlada, uključujući ulicu Parkowa i palaču Belweder, napisao je premijer Donald Tusk na platformi X.

Premijer Donald Tusk potvrdio je da je Služba državne zaštite (SOP) neutralizirala dron koji je u ponedjeljak navečer letio iznad zgrada Vlade u ulici Parkowa te iznad palače Belweder u Varšavi.

„Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana. Policija istražuje okolnosti incidenta”, izjavio je premijer Tusk. Dodao je da je akcija izvedena u ponedjeljak nešto poslije 20 sati te naglasio da je sigurnosna situacija pod kontrolom, prenosi polsat.

Incident je za portal Interia potvrdila i glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i administracije Karolina Gałecka, navodeći da su obje osobe privedene i da se provode daljnje provjere.

Politička poruka premijera

Premijer Tusk ranije je na društvenim mrežama upozorio da Poljska u trenutnim sigurnosnim izazovima ne smije „tražiti neprijatelja na Zapadu”.

„Europski saveznici nisu zakazali u ovom trenutku kušnje. Prijetnja dolazi s Istoka i od svih onih koji pokušavaju razbiti euroatlantsko jedinstvo”, naglasio je.

Ovo je još jedan u nizu sigurnosnih incidenata u Poljskoj povezanih s dronovima, nakon što je ranije premijer Tusk govorio o ruskim letjelicama koje su ulijetale u poljski zračni prostor te najavio koordinirane akcije NATO-a.

Teme
NATO belweder donald tusk dron u varšavi poljska varšava

