Drama u Varšavi: Neutraliziran dron iznad zgrade vlade - uhićeni Bjelorusi!

Poljska Služba državne zaštite (SOP) neutralizirala je dron koji je letio iznad osjetljivih lokacija u kojima je smještena vlada, uključujući ulicu Parkowa i palaču Belweder, napisao je premijer Donald Tusk na platformi X.
Premijer Donald Tusk potvrdio je da je Služba državne zaštite (SOP) neutralizirala dron koji je u ponedjeljak navečer letio iznad zgrada Vlade u ulici Parkowa te iznad palače Belweder u Varšavi.
„Uhićena su dvojica bjeloruskih državljana. Policija istražuje okolnosti incidenta”, izjavio je premijer Tusk. Dodao je da je akcija izvedena u ponedjeljak nešto poslije 20 sati te naglasio da je sigurnosna situacija pod kontrolom, prenosi polsat.
Incident je za portal Interia potvrdila i glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova i administracije Karolina Gałecka, navodeći da su obje osobe privedene i da se provode daljnje provjere.
Politička poruka premijera
Premijer Tusk ranije je na društvenim mrežama upozorio da Poljska u trenutnim sigurnosnim izazovima ne smije „tražiti neprijatelja na Zapadu”.
„Europski saveznici nisu zakazali u ovom trenutku kušnje. Prijetnja dolazi s Istoka i od svih onih koji pokušavaju razbiti euroatlantsko jedinstvo”, naglasio je.
Ovo je još jedan u nizu sigurnosnih incidenata u Poljskoj povezanih s dronovima, nakon što je ranije premijer Tusk govorio o ruskim letjelicama koje su ulijetale u poljski zračni prostor te najavio koordinirane akcije NATO-a.
