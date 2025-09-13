Sirene za uzbunu u Poljskoj zbog ruskih dronova: "Sustavi protuzračne obrane stavljeni u najviši stupanj pripravnosti"

Poljske i savezničke zračne snage tijekom subote sudjelovale su u "preventivnoj operacij" u poljskom zračnom prostoru zbog prijetnje ruskih dronova koji djeluju u pograničnim područjima Ukrajine. Kao dio sigurnosnih mjera, vlasti su privremeno zatvorile zračnu luku u Lublinu, na istoku zemlje.
Situaciju je komentirao i predsjednik Poljske Donald Tusk.
"Zbog prijetnje ruskih bespilotnih letjelica koje se kreću iznad Ukrajine blizu naše granice, u zračni prostor Poljske podignuti su naši i saveznički zrakoplovi. Istodobno su sustavi protuzračne obrane stavljeni u najviši stupanj pripravnosti", poručio je Tusk, prenosi Euronews.
Ubrzo je naglasio da je prijetnja uklonjena i najavio da će Poljska, sa saveznicima, pratiti što se događa i reagirati.
"Izvanredno stanje je ukinuto. Hvala svima koji su sudjelovali u operaciji u zraku i na tlu. Ostajemo na oprezu."
Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025
Ova mjera uvedena je svega nekoliko dana nakon što je skupina ruskih dronova povrijedila poljski zračni prostor. Tada je NATO reagirao podizanjem borbenih zrakoplova, naglašavajući sve veći strah saveza da bi se rat u Ukrajini, koji traje više od tri godine, mogao preliti preko granica.
Osjećaj hitnosti i prijetnje
Građani više okruga u Lublinskoj regiji dobili su hitna upozorenja Vladinog centra za sigurnost (RCB).
"Postoji opasnost od napada iz zraka. Budite na oprezu, slijedite upute nadležnih službi i očekujte daljnja priopćenja", stoji u poruci upozorenja građanima.
U Świdniku su se oglasile sirene za uzbunu, što je dodatno pojačalo osjećaj hitnosti i prijetnje.
Ove pojačane mjere koincidiraju s velikom vojnom vježbom “Zapad-2025”, koju zajednički provode Rusija i Bjelorusija. Na njihovim granicama uočena je znatno veća vojna aktivnost, što dodatno povećava napetosti u regiji.
BREAKING: Sirens sounding in Swidnik, Poland as mobile alert issued for threat of Russian drones entering airspace. pic.twitter.com/uTBLOJWiS0— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025
Preventivna operacija i zatvaranje zračne luke u Lublinu predstavljaju izravnu reakciju poljskih vlasti na nedavni incident s ruskim dronovima koji su ušli u poljski zračni prostor. Taj događaj izazvao je ozbiljnu zabrinutost u zemlji, ali i unutar NATO-a, budući da je Poljska članica saveza koja dijeli dugu granicu s ratom pogođenom Ukrajinom.
