Sirene za uzbunu u Poljskoj zbog ruskih dronova: "Sustavi protuzračne obrane stavljeni u najviši stupanj pripravnosti"

Preventivna operacija i zatvaranje zračne luke u Lublinu predstavljaju izravnu reakciju poljskih vlasti na nedavni incident s ruskim dronovima koji su ušli u poljski zračni prostor. Taj događaj izazvao je ozbiljnu zabrinutost u zemlji, ali i unutar NATO-a, budući da je Poljska članica saveza koja dijeli dugu granicu s ratom pogođenom Ukrajinom.