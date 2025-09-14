VIDEO / Panika u Rumunjskoj: Ruski dron 50 minuta u NATO-ovu zračnom prostoru, presreli ga F-16

Ruski dron povrijedio je zračni prostor Rumunjske i NATO-a, ušao 10 kilometara duboko na teritorij i ondje ostao gotovo 50 minuta, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na dostupne podatke.
Bio u zraku gotovo 50 minuta
„Danas je Rumunjska podigla borbene zrakoplove zbog ruskog drona u svom zračnom prostoru. Prema trenutnim podacima, dron je ušao oko 10 kilometara u rumunjski teritorij i djelovao gotovo 50 minuta u NATO-ovu zračnom prostoru.
Također, Poljska je danas vojno odgovorila na prijetnju ruskih napadnih dronova“, poručio je Zelenski na mreži X.
Dodao je da su ruski dronovi u subotu, 13. rujna, prema prvim informacijama lansirani i iz bjeloruskog zračnog prostora prema ukrajinskoj Volinjskoj oblasti.
Today, the Romanian Air Force intercepted a Russian drone violating our national airspace.— Ionut Mosteanu (@IonutMosteanu) September 13, 2025
Two F-16s from the 86th Air Base scrambled and tracked it until it disappeared near Chilia Veche. The population was never in danger.
Romania condemns Russia’s reckless behavior, which…
Ruska izvidnica?
„Ruska vojska točno zna kamo njihovi dronovi idu i koliko mogu djelovati u zraku. Rute su uvijek unaprijed isplanirane. To ne može biti slučajnost ni pogreška. To je očito širenje rata – tako oni postupaju, malim koracima koji na kraju donesu velike gubitke“, naglasio je ukrajinski predsjednik, a prenosiUkrajinska pravda.
Ați văzut ce se întâmplă? Se ridică F-16 de la sol, avem RO-Alert pe Tulcea, iar oamenii în comentarii fac glume cu ‘drona cu bandă de izolat’ și ‘a dat eroare GPS-ul’. Fix asta vrea Rusia: să ne obișnuiască încet, încet, să credem că nu e nicio amenințare reală.— White Pigeon🇷🇴 (@whitepigeon66) September 13, 2025
Când faci haz de… pic.twitter.com/tAdhumskCt
Zelenski je pozvao na preventivne mjere i jačanje kolektivne obrane:
„Potrebne su sankcije Rusiji. Potrebni su carinski nameti na rusku trgovinu. Potrebna je kolektivna zaštita – i Ukrajina je već predložila takav sustav svojim partnerima. Ne čekajte da padnu deseci Shaheda i balističkih projektila prije nego donesete odluke.“
Podsjetnik
Rumunjske vlasti u subotu poslijepodne izdale su RO-Alert upozorenje za sjeverni dio županije Tulcea, upozorivši građane na mogući pad objekata iz zračnog prostora i pozvale ih da poduzmu mjere sigurnosti.
Istoga dana i Poljska je podigla borbene zrakoplove zbog prijetnje ruskih dronova na granici s Ukrajinom. Zračna luka u Lublinu privremeno je obustavila rad.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
