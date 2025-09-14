VIDEO / Panika u Rumunjskoj: Ruski dron 50 minuta u NATO-ovu zračnom prostoru, presreli ga F-16

„Ruska vojska točno zna kamo njihovi dronovi idu i koliko mogu djelovati u zraku. Rute su uvijek unaprijed isplanirane. To ne može biti slučajnost ni pogreška. To je očito širenje rata – tako oni postupaju, malim koracima koji na kraju donesu velike gubitke“, naglasio je ukrajinski predsjednik, a prenosiUkrajinska pravda.