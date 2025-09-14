Oglas

zelenski: "širenje rata"

VIDEO / Panika u Rumunjskoj: Ruski dron 50 minuta u NATO-ovu zračnom prostoru, presreli ga F-16

N1 Info
14. ruj. 2025. 09:27
Napad dronovima Reuters
REUTERS/Sofiia Gatilova/Ilustracija

Ruski dron povrijedio je zračni prostor Rumunjske i NATO-a, ušao 10 kilometara duboko na teritorij i ondje ostao gotovo 50 minuta, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na dostupne podatke.

Bio u zraku gotovo 50 minuta

„Danas je Rumunjska podigla borbene zrakoplove zbog ruskog drona u svom zračnom prostoru. Prema trenutnim podacima, dron je ušao oko 10 kilometara u rumunjski teritorij i djelovao gotovo 50 minuta u NATO-ovu zračnom prostoru.

Također, Poljska je danas vojno odgovorila na prijetnju ruskih napadnih dronova“, poručio je Zelenski na mreži X.

Dodao je da su ruski dronovi u subotu, 13. rujna, prema prvim informacijama lansirani i iz bjeloruskog zračnog prostora prema ukrajinskoj Volinjskoj oblasti.

Ruska izvidnica?

„Ruska vojska točno zna kamo njihovi dronovi idu i koliko mogu djelovati u zraku. Rute su uvijek unaprijed isplanirane. To ne može biti slučajnost ni pogreška. To je očito širenje rata – tako oni postupaju, malim koracima koji na kraju donesu velike gubitke“, naglasio je ukrajinski predsjednik, a prenosiUkrajinska pravda.

Zelenski je pozvao na preventivne mjere i jačanje kolektivne obrane:
„Potrebne su sankcije Rusiji. Potrebni su carinski nameti na rusku trgovinu. Potrebna je kolektivna zaštita – i Ukrajina je već predložila takav sustav svojim partnerima. Ne čekajte da padnu deseci Shaheda i balističkih projektila prije nego donesete odluke.“

Podsjetnik

Rumunjske vlasti u subotu poslijepodne izdale su RO-Alert upozorenje za sjeverni dio županije Tulcea, upozorivši građane na mogući pad objekata iz zračnog prostora i pozvale ih da poduzmu mjere sigurnosti.

Istoga dana i Poljska je podigla borbene zrakoplove zbog prijetnje ruskih dronova na granici s Ukrajinom. Zračna luka u Lublinu privremeno je obustavila rad.

