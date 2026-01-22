Češki premijer kupio globus kako bi pronašao Grenland: "Neki mi se smiju..."

Češki premijer Andrej Babiš postao je predmet sprdnje na društvenim mrežama nakon što je kupio skupocjeni globus kako bi „pronašao Grenland“.
Oglas
"Trebao bi potražiti i Ukrajinu"
Autonomni teritorij Danske dospio je u središte pozornosti nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će preuzeti kontrolu nad njim.
Trumpova ambicija uzdrmala je NATO i stvorila probleme za Babiša, samoproglašenog „trumpista“, koji je potrošio stotine dolara na globus i o tome objavio objavu na društvenim mrežama.
Šale su se brzo proširile internetom, a jedan je korisnik objavio lažni novinski članak u kojem se tvrdi da su prevaranti prodali skupocjeni globus „lakovjernom umirovljeniku“.
Korisnik platforme X pod imenom „BezeLži“ („Bez laži“) poručio je da bi Babiš trebao potražiti i Ukrajinu kako bi „naučio koliko je rat blizu“, nakon što je odbio vojnu pomoć Kijevu koji se od 2022. bori protiv ruske invazije.
Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v čem je glóbus lepší než obyčejná mapa. pic.twitter.com/W2mikAAEIL— iDNES.cz (@iDNEScz) January 20, 2026
Tajkun i čelnik trostranačke vlade
Sedamdesetjednogodišnji tajkun predvodi trostranačku koalicijsku vladu u kojoj su i euroskeptici te krajnje desni političari.
Babiš inzistira na tome da osobno vodi vanjsku politiku otkako je preuzeo dužnost prošlog prosinca, ali se pritom spotaknuo o najveći otok na svijetu.
„Kupio sam ovaj globus za 15.000 kruna (720 dolara), lijep, velik, kako bih točno vidio gdje je taj Grenland“, rekao je Babiš novinarima u ponedjeljak, odgovarajući na pitanje o politici svoje vlade prema sporu između SAD-a i Danske.
Standardni globusi obično stoje do 1.000 kruna.
U utorak je Babiš otišao korak dalje u Facebook videu u kojem se požalio da klasične karte iskrivljuju geografske činjenice.
„Na ovom prekrasnom globusu možete vidjeti stvarnu veličinu Grenlanda u odnosu na Sjedinjene Države i Europu“, rekao je.
„A ovdje, u neposrednoj blizini, je Rusija i ako bi došlo do sukoba, ne daj Bože, raketa ne bi dugo letjela.“
Naglo porastao interes
Ondřej Šveda, glasnogovornik stranice za usporedbu cijena Heureka, rekao je da je interes za globuse naglo porastao.
„Od ponedjeljka bilježimo rast od 420 posto, skok za nekoliko stotina pretraga“, rekao je za AFP.
Trump je u međuvremenu odustao od plana da silom preuzme Grenland, a Babiš je ponudio i vlastito objašnjenje cijele pomame.
„Zabavio sam neke ljude, a neki mi se smiju, jer su njihovi mozgovi drugačiji od mojega“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas