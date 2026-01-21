"Ovako će to biti: tući ćemo Europu; boljet će – a onda ćemo vas još malo tući"

Sudionici Svjetskog gospodarskog foruma raspravljaju o Trumpovu govoru.
Guardian je razgovarao s ekonomskim povjesničarom Adamom Toozeom, koji je u Davosu pratio govor Donalda Trumpa.
Tooze je stav američkih Trumpovih pristaša koje je ondje susreo usporedio sa stavom „serijskog zlostavljača“, rekavši da mu je jedan visoki američki direktor rekao: „Ovako će to biti: tući ćemo vas [Europu]; boljet će – a onda ćemo vas još malo tući. Vrištat ćete. A onda ćemo na kraju sklopiti neku vrstu dogovora pod našim uvjetima.“
Dodao je: „Oni jednostavno govore: ‘Morate prihvatiti da smo sada ovakvi. Tako to izgleda.’“
Na pitanje kako bi druge vlade trebale reagirati, Tooze je rekao:
„Mislim da bismo trebali ozbiljno razmišljati o tome što je međunarodni ekvivalent ustajanja i odlaska. Moramo se ojačati i graditi koalicije prijateljski nastrojenih aktera.“
Danski ministar vanjskih poslova: Problem nije nestao
Danski ministar vanjskih poslova izjavio je da je izjava Donalda Trumpa kako neće upotrijebiti silu da preuzme Grenland pozitivna, iako američki predsjednik nije odustao od svojih ambicija da stekne taj otok.
Lars Løkke Rasmussen rekao je novinarima (prema izvješću Bloomberga):
„Ono što je nakon ovog govora jasno jest da predsjednikova ambicija [da posjeduje Grenland] ostaje netaknuta.
„Samo po sebi je pozitivno što se kaže da se vojna sila neće koristiti, ali to ne znači da je problem nestao. Izazov i dalje postoji.“
