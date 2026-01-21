Bivša ministrica pravosuđa: Zašto Ustavni sud još nije reagirao?

"Spajanje ova dva procesa nije dobro, to su dvije posebne i odvojene procedure. Nije ih trebalo spajati. Politika je uvijek određivala ustavne suce, ali nikada se nije spajalo s Vrhovnim sudom - to praksa još nije vidjela", objašnjava Škare Ožbolt pa napominje: "Ovo ponašanje nije u duhu Ustava. Pitam se zašto Ustavni sud sada ne reagira, zašto ne da izvanredno upozorenje, kao što su to napravili kada je predsjednik Republike napravio potez koji također nije bio u duhu Ustava".