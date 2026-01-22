vremenska prognoza
Stižu olujno jugo, obilna kiša i grmljavina. Evo gdje će biti snijega
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno oblačno je diljem Hrvatske, mjestimice ima kiše duž Jadrana i uz Jadran uglavnom, slab snijeg pada u planinskom području. Temperature su niske, -7.6 izmjereno je na automatskoj postaji Štrigova.
U nastavku četvrtka oborine će biti većinom duž Jadrana i uz Jadran, s tim da u unutrašnjosti može biti lokalno oborine na granici kiše i snijega koja se može smrzavati u dodiru s hladnim tlom, na planinama je moguć snijeg.
Tijekom petka će također oborina biti češća duž Jadrana i uz Jadran, može i zagrmjeti, na planinama je moguć snijeg. Bit će malo manje hladno, kako će dominirati južno strujanje. Prema kraju petka sa zapada će se intenzivirati oborina.
Subota će biti uglavnom oblačna, mjestimice treba računati na izraženiju kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito duž Jadrana. Jugo će jačati na moru.
U nedjelju će jugo biti olujno, otežavat će promet, mjestimice će biti obilne oborine, u gorju treba računati na novi snijeg.
