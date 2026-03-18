Delcy Rodríguez smijenila venezuelskog ministra obrane

General Vladimir Padrino bio je ministar obrane 11 godina te ključni saveznik Nicolása Madura.
Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez objavila je da smjenjuje dugogodišnjeg ministra obrane, generala Vladimira Padrina, jednu od ključnih figura iz administracije bivšeg predsjednika Nicolása Madura, piše Al Jazeera.
Rodríguez je ovu visoku smjenu objavila u srijedu na društvenoj mreži Telegram.
„Zahvaljujemo Vladimiru Padrinu Lópezu na njegovoj odanosti domovini i na tome što je svih ovih godina bio prvi vojnik u obrani naše zemlje”, rekla je Rodríguez.
Dodala je da će Padrino dobiti nove, zasad neodređene dužnosti, bez dodatnog objašnjenja razloga smjene.
Padrinov odlazak najnovija je promjena na razini vlade u Venezueli od 3. siječnja, kada su Sjedinjene Države pokrenule vojnu operaciju i otele Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores.
U veljači je, primjerice, smijenjen pučki pravobranitelj Alfredo Ruiz, nakon čega je ostavku podnio državni odvjetnik Tarek William Saab, koji je potom privremeno preuzeo Ruizovu funkciju.
Sva trojica dužnosnika bila su blisko povezana s Madurom te su ih organizacije za ljudska prava optuživale za sudjelovanje u represiji u Venezueli.
62-godišnji Padrino vodio je vojsku od 2014. godine. Tijekom njegova mandata vojska se suočavala s optužbama za korupciju i zloupotrebe, uključujući nasilno gušenje prosvjeda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
