Denis Avdagić: Zašto vjerujem da će Trump uspjeti zaustaviti rat u Ukrajini

Ne može se reći da su neredi u Los Angelesu veliko iznenađenje, znali smo kakva je politika Donalda Trumpa, kako on gleda na imigraciju, koliko je tu krut, s druge strane znamo da on želi da se stvari događaju brzo te da on nema političkog strpljenja, u Studiju uživo u razgovoru s Ivanom Hrstićem rekao je politički analitičar Denis Avdagić, ističući da je tu bilo nemalo grešaka u postupanju prema imigrantima, a činjenica je da je većina stanovnika Los Angelesa latinoameričkog porijekla.

"Možemo reći i da je veliki dio latinoameričke zajednice glasao za Trumpa nadajući se da će to biti onako kako je on najavljivao - protjerat ćemo kriminalce, a one ljude koji dobro rade, njima ćemo pružiti priliku. Međutim, kada napravite raciju u Home Depotu (poput Peveca ili Bauhausa u Hrvatskoj), gdje ljudi rade i nije sjedište bandi, onda se stvari počinju prelamati," kaže Avdagić objašnjavajući razlog zašto Trump tako kruto provodi zakone protiv onih koji svojim radom doprinose američkom društvu.

"Trumpu trebaju brojke i ljudi koji rade za savezne agencije - moraju proizvesti te brojke. Najlakše je zato upasti u Home Depot ili drugdje gdje su ljudi koji nisu problematični, koji neće pružati otpor, pokupiti njih i odjedanput imate - 100 radnika," kaže Avdagić, ističući da su i u Bidenovo vrijeme obavljane deportacije, ali s nekim ključnim razlikama.

"Politika Bidenove vlade je bila pogotovu oprezna prema obiteljima. Zašto su ljudi bijesni? Vi imate roditelje koji imaju djecu. I oni ne znaju hoće li im se putem dogoditi da ne vide svoju djecu. I djeca su isto pod ogromnim stresom videći što se događa - a događa se razdvajanje obitelji. I upravo je to ono što Bidenova administracija nije dopuštala," kaže Avdagić, napominjući da je neminovno da u Kaliforniji postoji jako veliki problem s ilegalnim migracijama i razmjerima kriminala, no svi koji imaju političkog iskustva znaju da se stvari ne prelamaju preko noći.

"Zbog Trumpovog nestrpljenja, sad smo na točki usijanja, što će se završiti tako da će se on povući, odnosno reterirati. Teško da će se vlasti u Kaliforniji postaviti drugačije, jer oni žive s tim ljudima koji su njihovi birači. A Trump ima svoje birače. Sukob je to u kojem se netko u nekom trenutku mora povući, a ono što je zapravo dobro u svemu je to što znamo da je Trump ipak sklon povlačenju vrlo krutih odluka kada vidi da se nešto ne može prelomiti preko noći," kaže Avdagić dodajući da gledamo posljedice njegove tipične politike, ali i višegodišnjeg sporog rješavanja problema koji tamo odavno postoji, a u tome barem treba priznati da je Trump u pravu.

N1

Što se tiče Ukrajine, Avdagić je sklon vjerovati da će Trump na koncu ipak uspjeti zaustaviti taj rat. To što mi ne vidimo da Trump vrši bilo kakav pritisak prema Putinu, za razliku od onog koji vidimo prema Zelenskom, ne znači da mi možemo sa sigurnošću znati što se sve događa iza zatvorenih vrata, upozorava Avdagić.

"Mislim da je vjerojatno pitanje mjeseca kad će se Trump i Putin osobno fizički sastati (za razliku od telefonskih razgovora koji su se već dogodili) i mislim da bi to mogao biti moment kada će se ozbiljno razgovarati," kaže Avdagić, ističući da Ukrajini zbog užasno velikog zamora nužno treba primirje.

"30-dnevno primirje stvara iznimno velik pritisak da se u tom međuvremenu nešto riješi. E to je ono 'sad moramo prijeći na rusku stranu'. Putin je svjestan da bi se u tom razdoblju otvorila pitanja kad će ruski vojnici doći doma te sad nemilosrdno koristi ovu situaciju da napravi što je moguće više. Iako se nikakva dramatična promjena u tom razdoblju ne može dogoditi niti se događa, svaki taj metar je zapravo očigledno što se tiče kremaljske elite i samog Putina - dovoljno vrijedan, jer inače ovo sve skupa nema smisla," pojašnjava Avdagić dodajući da Putin ovdje želi postići "vrlo, vrlo, vrlo vidljive pobjede", u smislu teritorija i ustupaka koje će tražiti. Bez obzira na to, Avdagić u nastavku potanko objašnjava zašto vjeruje da Putin želi izlaz iz te situacije koja se "ne može baš u nedogled nastaviti", jer će ove godine Rusija će doći u vrlo velike financijske poteškoće s ratnom ekonomijom kakvu u ovom trenutku ima.

