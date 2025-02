Vesna Pusić: Trump je opasan i jer ohrabruje male diktatore, Trumpove iz našeg sokaka

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak govorila je novom mandatu američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“On svaki dan izmisli neki novi ekstremni projekt – prekidanje savezništva s drugim sjevernoameričkim susjedima. Zanimljivo je da je najavio carine od 25% Kanadi i Meksiku, ali Kini, o kojoj se prije govorilo kao glavnom neprijatelju i konkurentu, uveo je carine od 10%”, navodi Pusić.

Ukazuje na to da Elon Musk pak ima ogromne financijske interese u Kini. “Musk pokušava redefinirati te odnose i Trumpov gnjev usmjeriti prema Europi i prema tradicionalnim američkim saveznicima, a ublažiti i otvoriti puno povoljnije odnose prema Kini. To se može vidjeti i iz konkrentih poteza koje Trump povlači.”

“Trump je opasan za Europu”

Trumovu ideju o Rivijeri Gaza nazvala je moribidnom. “Na grobovima poginulih Palestinaca će se napraviti resort…”

Osvrnula se i na skup desnice u Madridu, navodeći da “ništa od toga ni po sadržaju ni po načinu nije mainstream” te poručuje da je “demokracija još uvijek mainstream”.

Pusić se osvrnula i na Trumpove poteze prema Europi. “Za Europu je opasan Trump direktno – carine, NATO, ali je opasan i jer ohrabruje male diktatore, Trumpove iz našeg sokaka. Što se Hrvatske tiče, nama su dosta Orban i Vučić, ne treba nam Trump da imamo problema u ovoj regiji.”

“Ono što se događa u Srbiji vrlo je dramatično”

Bivša ministrica vanjskih poslova osvrnula se i na prosvjede u Srbiji koji ne posustaju.

“Ono što se događa u Srbiji vrlo je dramatično, ali mislim da ukazuje na nešto što smo možda zaboravili ili smo mislili da ne postoji više, a to je da postoji jedna snažna građanska Srbija, da Srbija nije samo ono što smo gledali – društvo kojim se autoritativno upravlja i koje nema demokratski instinkt ili potrebu. Pokazalo se da to nije istina i da je tu izrasla jedna nova generacija koja ima takve pretenzije i koja nosi tu vrstu demokratke kulture”, kazala je Pusić pa nastavila:

“Drugo, pokazalo se i da je čisto politička tehnologija – kako se to događa – vrlo različita od onog što smo dosad viđali. Dosad je uvijek, ne samo u Srbiji, bilo jasno tko su vođe i organizatori, na koji se način pokret vodi. Nova generacija sa sobom je donijela i nove načine organiziranja, to je vrlo efikasno organizirano, a nitko ne zna tko su vođe tog pokreta i to bi mogla biti neka naznaka otpora koji će se u budućnosti razviti u Europi, pa možda i u Americi.”

Pusić da je svima u regiji u interesu stabilnost. “S obzirom na našu povijest što se Srbije tiče, za demokratske snage u Srbiji bolje da se Hrvatska tu ne petlja.”

