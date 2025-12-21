Direktorica američke obavještajne zajednice: "Rusija nema sposobnost osvojiti cijelu Ukrajinu, kamoli Europu"

Sastanci u Miamiju zadnji su u nizu razgovora SAD-a, Rusije i Ukrajine o američkom planu za okončanje rata u 20 točaka. Witkoff je rekao da su SAD i Ukrajina na sastanku bili usredotočeni na četiri ključne točke: daljnji razvoj plana od 20 točaka, multilateralni okvir za sigurnosna jamstva, američki okvir sigurnosnih jamstava za Ukrajinu te daljnji razvoj gospodarstva i prosperiteta kako bi se obnovila Ukrajina.