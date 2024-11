Analitičar objasnio što Harris treba da bi pobijedila na izborima: “Trumpu je malo kompliciranije”

Podijeli :

Analitičar i kolumnist Telegrama Đivo Đurović gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao američke predsjedničke izbore.

Đurović je napomenuo da je moguće da kandidat s manje glasova odnese pobjedu. “To je moguće jer je Amerika federacija od 50 država i bira predsjednika po elektorskom zboru, što znači da svaka država dobije određen broj glasova koji otprilike odgovara njihovim veličinama, no male države su tu malo favorizirane, ali to nije toliki nerazmjer”, rekao je.

Što kažu ankete?

Ukazao je na jedan drugi problem.

“Problem je što se svaki od tih glasova dodjeljuje po modelu većine. Onaj kandidat koji dobije samo jedan glas više, dobije sve elektorske glasove. U tom većinskom modelu dodjele glasova nastaje nerazmjer”, dodao je.

Kaže kako su ankete suglasne da pobjeđuje Kamala Harris, ali jako tijesno. “Od sedam presudnih, tzv. “swing” država, vodi u njih četiri. Harris je dovoljno da osvoji tri ključne države, a to su Pennsylvania, Michigan i Wisconsin. One zajedno donose 270 glasova koji svi pokušavaju dosegnuti”, rekao je.

“Donaldu Trumpu je malo kompliciranije, on vodi u tri države – Sjeverna Karolina, Georgia i Arizona, dok je Nevada izjednačenja, ali više naginje Harris”, naveo je.

Na pitanje hoće li Trump priznati rezultate izbora.

“Napad na Kongres 6. siječnja 2021., dva mjeseca nakon izbora jer Kongres potvrđuje rezultate izbora, a to je formalnost i nikada se nije promijenilo. U tom, posljednjem koraku, kada se konačno formaliziraju rezultati izbora Trump je motivirao građanski nemir. No nevezano za taj događaj, Trumpu prijeti niz drugih optužnica za kriminalna djela”, naglasio je Đurović.

“Time su njegovi ulozi veliki i postoji mogućnost da izazove nove nerede”, dodao je.

“Pitanje je što bi bilo s NATO-om”

Smatra, da ako Trump dođe na vlast, Ukrajina može prekrižiti pomoć SAD-a. “Na direktno pitanje u debati je odbio odgovoriti je li u interesu SAD-a da pobijedi Ukrajina. On je rekao da mora pobijediti mir. Njegov plan brzog rješenja i zamrzavanja sukoba, je ono što Vladimir Putin želi jer on tako operira od Gruzije, Moldavije i dalje. To je Trumpu poslano iz Moskve ili je dobro osluhnuo što bi Putin htio”, rekao je.

Upozorava da bi puno veće pitanje onda bilo što je s NATO-om. “Njegova prirodna sklonost nije prema demokracijama nego prema diktatorima. On se divi Puttinu i vjeruje da je Putin najbogatiji čovjek na svijetu i fasciniran je kako je to priskrbio i kako čvrstom rukom vlada i kako osvaja teritorije. On se divi Erdoganu, a jedini političar u Europi kojem se divi je Viktor Orban“, naveo je.

Što se rezultata tiče, kaže da se oni znaju odmah. “Već se zna oko ponoći, što je 6 sati ujutro po našem vremenu. Prošle godine je bilo nešto sporije jer je bila korona i bilo je puno dopisnih glasova. Pretpostavljam da ćemo negdje oko srijede tijekom dana znati rezultate”, objasnio je Đurović.

