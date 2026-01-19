Dok vladina vojska nastavlja ofenzivu protiv Kurda, pripadnici ISIS-a bježe iz sirijskih zatvora

Sirijska vojska proglasila je policijski sat u gradu al-Shaddadi na sjeveroistoku zemlje nakon bijega boraca ISIL-a (ISIS-a) iz gradskog zatvora usred sukoba s Kurdima predvođenim Sirijskim demokratskim snagama (SDF), izvijestila je državna novinska agencija SANA.
Sirijska vojska izjavila je u ponedjeljak za Al Jazeeru Arabic da sada ima potpunu kontrolu nad gradom i zatvorom u kojem su bili smješteni osumnjičeni pripadnici ISIL-a, dok njezine snage pretražuju al-Shaddadi i okolna područja u potrazi za odbjeglim borcima.
Sirijska operativna uprava također je za SANA-u navela da će nakon operacije kontrolu nad zatvorom al-Aqtan i sigurnosnim objektima u gradu sjeveroistočno od Raqqe preuzeti Ministarstvo unutarnjih poslova, te je ustvrdila da je SDF namjerno oslobodio pripadnike ISIL-a.
Vojska nije navela koliko je boraca pušteno iz zatvora. SDF je u priopćenju naveo da je izgubio kontrolu nad zatvorom nakon napada vojske, što je vojska demantirala. Kurdima predvođena snaga također je priopćila da je devet njezinih pripadnika poginulo, a 20 ih je ranjeno u borbama oko al-Aqtana.
U priopćenju se dodaje da koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama protiv ISIL-a nije intervenirala unatoč opetovanim pozivima upućenima obližnjoj bazi koalicije.
Policijski sat uveden je dan nakon što je sirijska vlada objavila da je SDF pristao povući se iz dijelova Sirije u okviru sporazuma o prekidu vatre, što predstavlja najznačajniju promjenu u korist predsjednika Ahmeda al-Sharaae nakon svrgavanja bivšeg predsjednika Bašara al-Asada 2024. godine. SDF je u nedjelju pristao povući se i iz Raqqe i iz Deir ez-Zora, područja u kojem se nalaze glavna sirijska naftna polja te dviju provincija s arapskom većinom koje je godinama kontrolirao.
Glavni zapovjednik SDF-a Mazloum Abdi (poznat i kao Mazloum Kobani) trebao je u ponedjeljak boraviti u Damasku radi razgovora o sporazumu o prekidu vatre.
Pokrajina Hasakah, u kojoj se nalazi al-Shaddadi, uglavnom je i dalje pod kontrolom SDF-a, a u njezinim središnjim zatvorima nalaze se pritvorenici optuženi za povezanost s ISIL-om, kao i kamp u kojem se drže tisuće zatvorenika povezanih s tom skupinom. ISIL je poražen u Iraku 2017. zahvaljujući Kurdima, a u Siriji dvije godine kasnije, no uspavane ćelije te skupine i dalje izvode smrtonosne napade u obje zemlje.
