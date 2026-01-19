Dok vladina vojska nastavlja ofenzivu protiv Kurda, pripadnici ISIS-a bježe iz sirijskih zatvora

Policijski sat uveden je dan nakon što je sirijska vlada objavila da je SDF pristao povući se iz dijelova Sirije u okviru sporazuma o prekidu vatre, što predstavlja najznačajniju promjenu u korist predsjednika Ahmeda al-Sharaae nakon svrgavanja bivšeg predsjednika Bašara al-Asada 2024. godine. SDF je u nedjelju pristao povući se i iz Raqqe i iz Deir ez-Zora, područja u kojem se nalaze glavna sirijska naftna polja te dviju provincija s arapskom većinom koje je godinama kontrolirao.