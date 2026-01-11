sukob vojske i SDF-a
MAPA / U Siriji proglašeno primirje; evo tko kontrolira koje dijelove države, uključujući naftna polja
Guverner Alepa izjavio je da su posljednji borci SDF-a, vojnih snaga predvođenim kurdskim anarhistima koji kontroliraju sjeveroistok Sirije, napustili grad nakon što je sirijska vojska preuzela kontrolu nad četvrti Sheikh Maqsoud.
Prema navodima dužnosnika, posljednji borci Kurdom predvođenih Sirijskih demokratskih snaga (SDF) napustili su grad Alep nakon sporazuma o prekidu vatre koji je omogućio evakuacije poslije višednevnih smrtonosnih sukoba u drugom najvećem gradu Sirije.
Guverner Alepa Azzam al-Gharib rekao je Al Jazeeri rano u nedjelju da je Aleppo postao „prazan od boraca SDF-a“ nakon što su vladine snage tijekom noći koordinirale njihovo povlačenje autobusima iz grada.
Zapovjednik SDF-a Mazloum Abdi (poznat i kao Mazloum Kobani) izjavio je da je skupina, uz međunarodno posredovanje, postigla dogovor o prekidu vatre i sigurnoj evakuaciji civila i boraca.
„Postigli smo dogovor koji vodi do prekida vatre i osigurava evakuaciju poginulih, ranjenih, zaglavljenih civila i boraca iz četvrti Ashrafieh i Sheikh Maqsoud prema sjevernoj i istočnoj Siriji“, napisao je Abdi u objavi na X-u.
„Pozivamo posrednike da se drže svojih obećanja, zaustave kršenja i rade na sigurnom povratku raseljenih u njihove domove“, dodao je.
Do ovog razvoja događaja došlo je nakon što je sirijska vojska preuzela većinski kurdsku četvrt Sheikh Maqsoud, nakon dana sukoba koji su izbili kada su propali pregovori o integraciji SDF-a u nacionalnu vojsku. U sukobima je poginulo najmanje 30 ljudi, dok je više od 150.000 osoba raseljeno.
Bernard Smith, koji izvještava iz Alepa za Al Jazeeru, rekao je da su preostali borci SDF-a u gradu autobusima prevezeni u Raku, za koju je dodao da je „glavni grad na sjeveroistoku Sirije koji je pod kontrolom SDF-a“.
„Nisu komentirali ono što se događa, iako ta šutnja nešto govori, jer su do sinoć stalno ponavljali da ostaju i da će se boriti“, rekao je.
Smith je dodao da sirijske vladine snage provode pretrage u četvrti Sheikh Maqsoud u potrazi za zatočenicima zarobljenima tijekom pada režima Bašara al-Asada prije nešto više od godinu dana.
„Riječ je o civilnim aktivistima i oporbenim borcima. U to su vrijeme uhićeni na kontrolnim točkama SDF-a oko Sheikh Maqsouda i Ashrafieha te odvedeni u pritvor“, rekao je Smith.
Ayman Oghanna s Al Jazeere, izvještavajući iz Damaska, rekao je da se mir vratio u Aleppo te da su Sjedinjene Države imale ključnu ulogu u posredovanju sporazuma između SDF-a i vlade.
„SAD je u jedinstvenoj poziciji jer ima dobre odnose i sa SDF-om i s vladom“, rekao je Oghanna, napominjući da Washington više od desetljeća surađuje s kurdskom snagom u borbi protiv ISIL-a (ISIS-a).
Nakon pada vlade bivšeg predsjednika Bašara al-Asada krajem 2024. godine, SAD je također izgradio bliske veze s pobunjeničkim zapovjednikom koji je postao privremeni čelnik Sirije, Ahmedom al-Šaraom. Sirijski predsjednik prošle se godine sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Bijeloj kući i formalno se pridružio koaliciji predvođenoj SAD-om protiv ISIL-a.
Borbe u Aleppu započele su u utorak u pretežno kurdskim četvrtima Sheikh Maqsoud, Ashrafieh i Bani Zaid, usred napetosti zbog neuspjeha u provedbi sporazuma iz ožujka 2025. o reintegraciji kurdskih snaga u državne institucije.
Oghanna je rekao da je „sve ovo nasilje izbilo zbog neuspjeha integracije SDF-a u državne institucije“.
Rok za provedbu tog sporazuma istekao je krajem prošle godine, a SDF je odbio napustiti područja koja su pod njegovom kontrolom još od ranih dana sirijskog rata, koji je izbio 2011. godine.
Oghanna je dodao da, iako su borbe u Aleppu završene, „linija razdora, pozadina ovih sukoba, i dalje postoji“.
„U Siriji ima mnogo teških pitanja, ali najveća prijetnja nacionalnoj stabilnosti i jedinstvu ostaje pitanje hoće li se SDF pridružiti Damasku i biti pod kontrolom Damaska“, rekao je.
SDF raspolaže velikim brojem boraca, procijenjenim između 50.000 i 90.000. Uglavnom se nalaze na sjeveroistoku zemlje i kontroliraju gotovo četvrtinu teritorija Sirije.
Oghanna je rekao da sukobi u Aleppu čine integraciju SDF-a „daleko manje vjerojatnom“.
„Postoje i druge točke prijepora koje bi mogle navesti SDF da odbije položiti oružje“, rekao je. „SDF ne želi prepustiti kontrolu nad sjeveroistokom zemlje i želi zadržati određeni stupanj autonomije kako bi upravljao tim dijelom Sirije.“
