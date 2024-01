Dramatičan zaokret udesno: Politico detektirao ključni razlog uspona europskih desničara

Podijeli :

ALEX HALADA / AFP (Herbert Kickl, lider FPO-a)

Europu čeka najvažnija izborna godina, a istovremeno se nastavlja propitivanje razloga koji stoje iza uspona krajnje desnice i drugih snaga protiv establišmenta. U najnovijoj analizi Politico navodi da je jedan od ključnih razloga uspona desnice u Europi - korupcija.

Politico piše da postoje razni razlozi za to. Ovisno o stranci i zemlji, oni se kreću od naglog porasta migracija do ogorčenosti zbog načina na koji su establišmentske stranke upravljale pandemijom do potpore Europske unije Ukrajini i zabrinutosti zbog rata u Gazi.

No, postoji još jedan moćan pokretač o kojem se mnogo rjeđe raspravlja: val korupcijskih skandala koji je zapljusnuo europski politički establišment posljednjih godina, dajući dovoljno podloge krajnje desnim strankama koje “sustav” smatraju beznadno pokvarenim i projektiranim da šteti “običnom” narodu.

Dok većina stranaka krajnje desnice ima vlastitih problema s korupcijom i mitom, birači su skloniji opraštati njihove greške, ponajviše zato što političku klasu smatraju nepovjerljivom i privlače ih često radikalni (iako nerealni) recepti stranaka za rješavanje političkih problema.

Dramatično skretanje udesno

U Austriji bi moglo doći do najdramatičnijeg pomaka udesno. Uz izbore za Europski parlament u lipnju i nacionalne koji se očekuju u jesen, uspon krajnje desničarske stranke mogao bi imati značajan utjecaj na politiku kontinenta. Austrija je, zahvaljujući svojoj povijesti i položaju na raskrižju Europe, često služila kao poligon za politička kretanja. Ovdje su, na primjer, rođeni politički antisemitizam koji je nadahnuo Adolfa Hitlera i cionistički pokret Theodora Herzla.

Ekstremno desna Slobodarska partije Austrije (FPÖ) mogla bi zabilježiti jednu od svojih najvećih pobjeda dosad. Čelnik stranke Herbert Kickl, ideolog tvrde desnice koji je obećao zaustaviti i pridruživanje Ukrajine EU-u i sankcije koje je blok nametnuo Rusiji, mogau bi uskoro sjediti u Vijeću s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, kojeg je Kickl opisao kao uzor.

On je nedavno na jednom skupu obećao da će “braniti interese Austrije” zajedno sa saveznicima poput mađarskog čelnika. “Ne mogu nas zaustaviti”, rekao je Kickl u jednom trenutku, nazivajući Karla Nehammera, trenutnog kancelara ÖVP-a, “mrtvim čovjekom koji hoda”.

Nehammerov ÖVP trenutno je na trećem mjestu, iza FPÖ-a i Socijaldemokrata (SPÖ), a njegov osobni rejting najniži je koji je ikad zabilježio jedan kancelar. U nedavnoj anekti više od 60% ispitanika je reklo da nema povjerenja u njega.

Njegov ugled dodatno je narušen u rujnu nakon objave videosnimke s male zabave u Salzburgu, gdje je predložio siromašnim ljudima da odu u McDonald’s ako žele topli obrok za svoju djecu.

Kicklov zamah izazvao je zabrinutost u Europi jer postoji strah da velika pobjeda FPÖ-a mogla pojačati potporu njemačkoj sestrinskoj stranci, Alternativi za Njemačku (AfD), koja je već na drugom mjestu, s više od 20 posto glasova.

Corruptus delicti

Korupcija i politika su uvijeko postojali zajedno, no ta je tema sada dobila još više na važnosti jer su skandali potresli mnoge europske nekoć dominantne centrističke stranke od Francuske do Italije i Grčke, gurajući neke na rub opstanka.

Nakon godina istraga o korupciji i kaznenih progona koji su uključivali bivšeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja i druge vodeće osobe, nekoć dominantni francuski desni centar završio je s manje od 5 posto glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora 2022. godine.

U Španjolskoj, Narodna stranka desnog centra (PP) još uvijek pati od opsežnog slučaja korupcije koji je 2018. rezultirao presudama za 29 osoba, uključujući visoke dužnosnike stranke.

Problem je još gori u srednjoj Europi, gdje je kultura korupcije u zemljama poput Češke potaknula uspon populista poput Andreja Babiša, koji je osvojio vlast uz obećanje da će očistiti sustav samo da bi se na kraju i sam našao na meti istrage o korupciji.

Ne treba zaboraviti ni slučaj Qatargate koji Politico naziva jednim od najvećih korupcijskih skandala koji su potresli europske institucije.

Vraćajući se ponovno na korupciju u Austriji, Politico podsjeća i na bivšeg kancelara Sebastiana Kurza nakon čijeg je pada počeo uzlet Kickla. On je preuzeo FPÖ i iskoristio svoje vrijeme u oporbi da repozicionira stranku kao uzor krajnje desničarske ideologije: protiv imigranata, protiv establišmenta, protiv EU i protiv podrške Ukrajini u njenom ratu protiv Rusije.

Iako Kicklov rejting nije visok, ljudi ga shvaćaju ozbiljno. Politico također navodi da je njegova retorika bila rasistička, a da je to sad malo ublažio. Nedavno je započeo kampanju pod zastavom “Volkskanzler”, odnosno narodni kancelar. Iako može zvučati bezazleno, to je također bio nadimak koji je koristio Hitler.

“On je na putu uspjeha”, rekao je Anton Pelinka, doajen austrijske političke znanosti. “Sadržaj onoga što govori je ekstreman kao i uvijek, ali način na koji to predstavlja je umjereniji.”

Taj blaži pristup pomogao je FPÖ-u da gotovo udvostruči svoju potporu od posljednjih izbora 2019. Stranka je također postigla snažne uspjehe na nizu regionalnih izbora, a nasuprot tome, ÖVP je u defenzivi. Potpora stranci pala je na oko 20 posto, a gubitak regionalne potpore prisilio ju je na koaliciju s FPÖ-om.

