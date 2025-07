Europska zemlja uvodi nove mjere za ukrajinske muškarce? "Moraju raditi ili se vratiti u vojsku"

Prema pisanoj izjavi Savezne agencije za zapošljavanje (BA) kao odgovor na upit BILD-a, u ožujku 2025. ( noviji podaci još nisu dostupni), "točno 150.660 muških primatelja naknade za zapošljavanje s ukrajinskim državljanstvom u dobi između 18 i 63 godine bilo je registrirano u centrima za zapošljavanje". Prosječna mjesečna isplata po primatelju naknade za zapošljavanje iznosila je 882 eura u ožujku ove godine. Prema Saveznoj agenciji za zapošljavanje, to rezultira "ukupnim pravima na isplatu" od 1,328 milijardi eura godišnje. Ta prava na isplatu uključuju "sve pasivne naknade": standardne naknade, plus troškove stanovanja, plus dodatne potrebe plus jednokratne isplate.