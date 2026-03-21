Europska zemlja uvodi novi namet: Ako samo prođete kroz nju, to ćete morati dodatno platiti
Tko ubuduće bude koristio Švicarsku samo za proputovanje (tranzit), to će morati dodatno platiti. Parlament je postavio temelje za novi zakon, a najviše su pogođeni godišnji odmori i turisti na putu prema Italiji.
Švicarski parlament je sa 173 glasa “za” i samo 13 “protiv” u Nacionalnom vijeću izglasao uvođenje nove tranzitne pristojbe, piše Fenix magazin.
Svatko tko ubuduće samo prođe Švicarsku od granice do granice, bez zaustavljanja u zemlji, morat će platiti dodatnu naknadu. Ova pristojba trebala bi iznositi oko 21 franak (približno 23 eura) po prolasku.
Budući da je i drugi dom parlamenta (Vijeće država) već dao suglasnost, sada postoji jasna politička većina u oba doma za ovu mjeru.
Za milijune turista koji svake godine putuju iz Njemačke prema Italiji preko tunela Gotthard, to znači konkretne dodatne troškove. Sama vinjeta više neće biti dovoljna – ključno će biti koliko dugo ostajete u zemlji i koja je svrha vašeg putovanja.
Svatko tko ujutro prijeđe granicu, a navečer izađe na drugoj strani, mogao bi automatski biti pozvan na blagajnu.
Glavne rute na udaru
Ova odluka pogađa najvažnije tranzitne pravce koje koriste putnici iz južne Njemačke:
Gotthard: prema jezeru Garda i Lombardiji.
San Bernardino: prema jezeru Como.
Simplon: prema Pijemontu i Liguriji.
Veliki sv. Bernard: prema dolini Aosta.
Područje Ženeve: prema Azurnoj obali i Provansi.
Zašto baš sada? (Statistika gužvi)
Opterećenje alpskih ruta tranzitnim prometom godinama je goruća tema. Čak 90% svih dana sa zastojima događa se u razdoblju između Uskrsa i listopada – upravo u mjesecima kada turisti sa sjevera Europe hrle prema Sredozemlju.
Oko jedne trećine ukupnog prometa preko Alpa čine čisti tranziti: putnici koji ne ostavljaju novac u Švicarskoj, ali opterećuju infrastrukturu i uzrokuju gužve u uskim alpskim dolinama. Posebno je upečatljivo da 87% vožnji otpada na slobodno vrijeme i godišnje odmore. Dakle, sustav do granica ne dovode kamioni ili lokalni putnici, već isključivo turisti.
Kanton Uri, smješten direktno na koridoru Gotthard, najviše ispašta. Kilometarske kolone, buka i ispušni plinovi teret su koji snose mještani, a od kojeg nemaju nikakve koristi. Nova pristojba trebala bi natjerati dio putnika da promijene vrijeme putovanja ili rutu.
Kako će sustav funkcionirati?
Tehnički se planira uvođenje digitalnog nadzora na granicama:
Vremenski okvir: Ako automobil napusti Švicarsku unutar određenog vremena (spominje se 12 sati) bez dokaza o boravku (npr. noćenje), automatski se naplaćuje pristojba.
Fleksibilne cijene (Peak Pricing): Svatko tko putuje u vrijeme najvećih gužvi (npr. petak navečer prije praznika) mogao bi platiti više od onoga tko putuje izvan špice. Cilj je motivirati ljude da izbjegavaju sate najvećih zastoja.
Što slijedi?
Iako je parlament donio odluku, provedba će potrajati. Ministar prometa Albert Rösti dobio je nalog da izradi detaljan nacrt koji će definirati:
Što se točno smatra “prolaskom”, a što “boravkom”?
Kako uskladiti ovaj namet s bilateralnim sporazumima između Švicarske i EU?
Kako osigurat tehničku provedbu na svim prijelazima?
Ako ovaj zakon bude zahtijevao promjenu Ustava, konačnu će riječ imati švicarski narod na obveznom referendumu. Do tada, pravila ostaju ista, ali se vozačima savjetuje oprez pri planiranju ljetovanja za 2026. godinu.
