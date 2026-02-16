Dok je Dabro pjevao sporne stihove, u njegovu društvu bili i policajci: "Jedan se sam javio"

Oglas

16. velj. 2026. 21:32
Iz Policijske uprave brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se njihovi djelatnici pojavljuju u svojstvu glazbenika

Snimka na kojoj zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima, izazvala je snažne reakcije u javnosti. Fokus nije samo na pjesmi koja veliča ustaški režim i Antu Pavelića, nego i na činjenici da su s Dabrom pjevali i svirali, kako doznaje 24sata, i policajci.

Na snimci se vidi kako Dabro izvodi stihove o Anti Paveliću kao "vođi svih Hrvata". U jednom trenutku zastaje i poručuje "Samo za Milorada", nakon čega ponovno nastavlja refren. Uz njega je nastupao tamburaški sastav Divandžije iz Brodsko-posavske županije, a dvojica članova sastava su navodno policajci.

Iz Policijske uprave brodsko-posavska potvrdili su da su upoznati sa snimkom na kojoj se njihovi djelatnici pojavljuju u svojstvu glazbenika. Jedan od policajaca samoinicijativno se javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke. "Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru", poručili su iz policije.

Dodaju da se radi o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom i povremeno nastupaju u okviru folklorne udruge. Policija ističe da će se eventualna odgovornost utvrđivati za svakog pojedinačno. Kako je vidljivo na snimci, u trenutku kada Dabro pjeva sporne stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata" policajac nije sudjelovao u pjevanju.

