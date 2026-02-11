novi dokumenti fbi-ja
"Hvala Bogu da ga zaustavljate, svi znaju što radi": Trump zbog Epsteina zvao policiju?
Novootkriveni dokument FBI-ja potaknuo je nova pitanja o tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa da nije ništa znao o zločinima osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, dok se Trumpov ministar trgovine Howard Lutnick u utorak suočio s nizom pitanja zastupnika o vlastitim vezama s financijerom.
Posljednja otkrića pokazuju da posljedice skandala s Epsteinom ostaju velika politička glavobolja za Trumpovu administraciju, tjednima nakon što je ministarstvo pravosuđa objavilo milijune dokumenata povezanih s Epsteinom kako bi se uskladilo sa zakonom. Objavljeni dokumenti također su pokrenuli brojne skandale u inozemstvu nakon što su otkrili nove detalje o Epsteinovim vezama s istaknutim ljudima u politici, financijama, poslovanju i akademskoj zajednici.
U srpnju 2006., kada su Epsteinove prve optužbe za seksualni zločin postale javne, šef policije u Palm Beachu na Floridi primio je poziv od Trumpa, prema sažetku intervjua FBI-a s načelnikom policije iz 2019. koji se nalazio među dosjeima. Načelnik policije Michael Reiter citirao je Trumpa koji mu je rekao: "Hvala Bogu da ga zaustavljate, svi znaju da to radi."
Trump je rekao Reiteru da ljudi u New Yorku znaju za Epsteina i da su ga uvjeravali da je Ghislaine Maxwell, Epsteinova suradnica, "zla", prema dokumentu. Trump je također rekao da je jednom bio u blizini Epsteina kada su bili prisutni tinejdžeri i da je "pobjegao odande". Reiter, koji se umirovio 2009., potvrdio je detalje intervjua za Miami Herald, koji je prvi izvijestio o njegovom postojanju.
Na pitanje o navodnom razgovoru, ministarstvo pravosuđa reklo je: "Nismo upoznati s nikakvim potkrepljujućim dokazima da je predsjednik kontaktirao policiju prije 20 godina."
Trump je godinama bio prijatelj s Epsteinom, ali su se posvađali prije Epsteinovog prvog uhićenja, rekao je Trump. Predsjednik je više puta rekao da nije bio svjestan Epsteinovih zločina.
Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je novinarima u utorak da je Trump bio "iskren i transparentan" u vezi s prekidom svoje suradnje s Epsteinom.
"Bio je to telefonski poziv koji se možda dogodio 2006., a možda i nije", rekla je. "Ne znam odgovor na to pitanje."
U odvojenom slučaju u utorak, Lutnick se pokušao distancirati od Epsteina dok je svjedočio na saslušanju u Senatu, tvrdeći da "jedva da je imao ikakve veze" s njim.
Dosjei ministarstva pravosuđa uključivali su e-poruke koje su pokazale da je Lutnick, čini se, posjetio Epsteinov privatni karipski otok na ručku 2012., sedam godina nakon što je tvrdio da je prekinuo sve veze. Otkrića su potaknula pozive i republikanaca i demokrata da podnese ostavku.
Lutnick je senatorima rekao da su se njih dvojica sastala samo tri puta u 14 godina i da se ručak, na kojem je bila i njegova obitelj, dogodio jednostavno zato što je bio na brodu u blizini otoka.
"Znam, a i moja supruga zna da nisam učinio apsolutno ništa loše ni u kojem mogućem pogledu", rekao je Lutnick na saslušanju.
No, e-poruke su proturječile Lutnickovim prethodnim izjavama da se 2005. zavjetovao da više nikada neće vidjeti Epsteina, nakon što mu je Epstein, tadašnji susjed, pokazao stol za masažu u njegovoj kući i dao seksualno sugestivan komentar.
Republikanski zastupnik Tom Massie rekao je za CNN u nedjelju da bi Lutnick trebao "olakšati život predsjedniku, i jednostavno dati ostavku".
Leavitt je novinarima u Bijeloj kući u utorak rekla da Trump "u potpunosti podržava" Lutnicka.
(Hina) xdv ydv
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare