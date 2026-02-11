"Hvala Bogu da ga zaustavljate, svi znaju što radi": Trump zbog Epsteina zvao policiju?

Trump je rekao Reiteru da ljudi u New Yorku znaju za Epsteina i da su ga uvjeravali da je Ghislaine Maxwell, Epsteinova suradnica, "zla", prema dokumentu. Trump je također rekao da je jednom bio u blizini Epsteina kada su bili prisutni tinejdžeri i da je "pobjegao odande". Reiter, koji se umirovio 2009., potvrdio je detalje intervjua za Miami Herald, koji je prvi izvijestio o njegovom postojanju.