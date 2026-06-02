EES USPORAVA PROMET

Kaos na granici: Kamioni na Bajakovu čekaju i do šest sati, gužve na više graničnih prijelaza

Hina
02. lip. 2026. 11:29
hak bajakovo
Screenshot (HAK)

Kamioni na graničnim prijelazima Batrovci-Bajakovo i Bačka Palanka-Ilok iz Srbije prema Hrvatskoj čekaju oko šest sati, a na prijelazima Šid-Tovarnik i Bezdan-Batina četiri sata, priopćilo je u utorak javno poduzeće Putevi Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije srbijanskog MUP-a, teretni promet je usporen i na graničnom prijelazu Kelebija ka Mađarskoj gdje kamioni čekaju carinsku proceduru i dulje od dva sata,  a oko sat i pol na izlazu iz Srbije ka Bugarskoj, na prijelazu Gradina.

Zbog primjene ulazno-izlaznog sustava (EES) Europske unije, zadržavanja u putničkom prometu na graničnim prijelazima ka zemljama EU, napose prema Hrvatskoj i Mađarskoj, ovisno o dobi dana i intenzitetu prometa, mogu - po svjedočenju putnika, potrajati od tridesetak minuta pa i do dva i pol sata.

Na ostalim graničnim prijelazima iz Srbije nema duljih zadržavanja za sve kategorije vozila.

granični prijelazi promet srbija - eu teretni promet ulazno-izlazni sustav eu čekanje na granicama

