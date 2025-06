"Cijela priča ovih pet mjeseci Trumpove vladavine je ridikulozna svakome tko drži do liberalne demokracije i ne zna da li bi prije plakao ili bi se prije smijao jer je to privatizacija Bijele kuće u svim aspektima. Trump je praktički legalizirao korupciju, bez obzira radi li o darovanju aviona, odnosima s kripto tajkunima ili samim Muskom. Osoblje Bijele kuće se dobro zabavljalo jer je ta Tesla ostala na parkingu Bijele kuće i ne znaju što će s njom. Ovo je jedna od šaljivih epizoda cijele priče i imat će dugačke repove jer oni što su jedan drugom uspjeli izgovoriti u 24 sata će imati trajne posljedice i to ne samo na sadašnji odnos nego i sve što ćemo gledati, posebno na izborima koji će odlučiti čiji će biti Kongres i Senat", dodao je.