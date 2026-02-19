Intenzivna promjena: Zbog obilne kiše moguće poplave, snijeg stiže i u nizine!

Navečer i u noći na petak, kako temperature budu padale, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, no tijekom dana i u nekim nizinama unutrašnjosti. Pokoja pahulja nošena burom moguća je i uz obalu sjevernog Jadrana. Dojmu zime sutra će doprinositi jak i olujan vjetar sjevernog smjera, umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak s olujnim udarima, na moru će zapuhati jaka i olujna bura, otežavat će promet. Osjetno će zahladnjeti, mjestimice na kopnu i za više od 10 stupnjeva. Do kraja dana se uglavnom očekuje prestanak oborine, kako će se sa zapada razvedravati.