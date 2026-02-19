Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Intenzivna promjena: Zbog obilne kiše moguće poplave, snijeg stiže i u nizine!

author
Tea Blažević
|
19. velj. 2026. 07:09
N1/ilustracija
N1/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem zemlje, ima kiše na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. U nastavku četvrtka kiša će se intenzivirati i širit će se i na ostatak Hrvatske, osobito u drugom dijelu dana, može mjestimice i zagrmjeti. Lokalno je moguća obilnija oborina, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje stoga postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava, upozorenje je to hidrologa Državnog hidrometeorološkog zavoda. Probleme će, osim obilne oborine, stvarati i jak i olujan vjetar, jugo na moru, južnjak i jugozapadnjak će puhati u unutrašnjosti, u gorju lokalno na udare olujnom snagom. Na snazi je viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Navečer i u noći na petak, kako temperature budu padale, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, najprije u gorju, no tijekom dana i u nekim nizinama unutrašnjosti. Pokoja pahulja nošena burom moguća je i uz obalu sjevernog Jadrana. Dojmu zime sutra će doprinositi jak i olujan vjetar sjevernog smjera, umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak s olujnim udarima, na moru će zapuhati jaka i olujna bura, otežavat će promet. Osjetno će zahladnjeti, mjestimice na kopnu i za više od 10 stupnjeva. Do kraja dana se uglavnom očekuje prestanak oborine, kako će se sa zapada razvedravati.

U subotu ujutro će biti hladno, i do -5 u dijelovima unutrašnjosti. U noći i ujutro na krajnjem istoku još može biti slabe oborine, i poslijepodne i navečer, uz prolaznu naoblaku, također na kopnu mjestimice moguća slaba oborina. 

Nedjelja će biti osjetno toplija, pretežno sunčana duž Jadrana, dok će u unutrašnjosti biti promjenjive naoblake. Zadržavat će se uglavnom suho, u noći na krajnjem jugu i u gorju može biti slabe oborine, tijekom dana na sjeveru zemlje. 

Teme
vremenska prognoza

