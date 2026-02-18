Puhovski: Hrebakov ultimatum dao je Plenkoviću prostora da uvjeri Penavu da se riješi Dabre

"Hrebak je postupio razumno. Dao je ultimatum, ali na način koji omogućava da im se vladajuća koalicija održi i da premijer dobije dovoljno vremena da riješi problem. Plenković je vjerojatno tražio malo vremena kako bi razriješio problem s Josipom Dabrom i DP-om. Osnovna crta njegova premijerskoga mandata je stabilnost i ovo mu omogućuje da izbjegne prijevremene parlamentarne izbore, koji bi ionako u ovom trenutku odgovarali samo HDZ-u i stranci Možemo", ističe Puhovski.