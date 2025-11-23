Krenula svinjokolja: Sve rasprodano, cijene lete u nebo

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iako je afrička svinjska kuga uzdrmala domaće svinjogojstvo i dobrano ispraznila tovilišta, sa smirivanjem bolesti u Slavoniji je ipak počela tradicionalna svinjokolja. S obzirom na manjak domaćih svinja, čvarci, slanina, kobasice, kulen, šunke - sve je unaprijed prodano. Za cijenu se ne pita pa je tako kilogram čvaraka ove sezone 25 eura, kobasice isto toliko. I opet ih nema dovoljno.

Zavio je snijeg slavonske hrastike, baš kao nekada na selu za oštrih, ljutih zima. Domaće, debele fajferice ruju po snijegu. Idealno vrijeme za kolinje.

Prije kolinja ona je godinu do godinu i pol sigurno bila na otvorenom gdje meso sazrijeva. Kvaliteta je sigurno takva kakva treba biti i ljudi to prepoznaju svake godine sve više, ispričao je za HRT Tomislav Fiket iz Požege.

Osjeti se danak afričke svinjske kuge, domaćih je svinja manje, a baš se one najviše traže. Meso užitno, slatko, u preradu ide sve.

"Sve se može iskoristiti, od šunki, leđa, vrata, plećki. Sve se može staviti u preradu", rekao je Ivan Haner iz Eminovaca.

Iskusni su ovo majstori kojima je stara, tradicijska receptura spravljanja kobasica, kulenovih seka i kulena generacijma svetinja.

"Meso od plećke i buta ide u kulenovu seku i kulen. Najkvalitetnije meso ide u kulen i kulenovu seku", dodao je Haner.

Nema tu kemije ni aditiva - samo domaća baranjska paprika, sol, papar, češnjak. A prizor i miris blagog dima iz prave domaće pušnice mami i oko i nepce.

"Ove godine s grabom dimimo, boja je prekrasna, jer to je gusto, prirodno drvo", rekla je Zora Fiket iz Eminovaca.

Sve što proizvedu unaprijed prodaju. Potražnja za baš svim proizvodima od domaćih svinja je rekordna.

"Mast prodamo isti dan kada je otopimo, za čvarcima je svake godine sve veća potražnja", istaknuo je Tomislav Fiket.

Za kilogram slasnog slavonskog čipsa odvojit ćete 25 eura, toliko je i kilogram slanine i kobasice. No pravi rekorder u cijeni je, naravno, slavonski kulen čiji kilogram stoji 40 eura.