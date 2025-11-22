Porez će iduće godine plaćati više od 50 posto umirovljenika: Evo kome prijeti ovaj namet

Zbog sve većeg broja umirovljenika koji moraju plaćati porez, umirovljeničke udruge i stranke, kao i oporbeni zastupnici, tražili su od Vlade da ukine porez na mirovine. Ipak, nisu složni oko modela po kojem bi to trebalo napraviti. Vlada je prema prijedlogu HSU-a najavila da se 2027. godine ukida porez na sve mirovine, o čemu smo pisali ovdje. Ipak, Sindikat umirovljenika Hrvatske smatra da to neće donijeti ništa onima s malim mirovinama, dok će od mjere profitirati oni s vrlo visokim primanjima, poput umirovljenih saborskih zastupnika.