FOTO, VIDEO / Izraelci tvrde da Iran ima još 1000 projektila, Iranci objavili status pogođene elektrane

Američko-izraelski napadi pogodili su dva plinska postrojenja i plinovod, samo nekoliko sati nakon što je Trump odustao od prijetnje napadom na energetsku infrastrukturu, izvještavaju iranski mediji, a prenosi Al Jazeera.

„U sklopu kontinuiranih napada koje provodi cionistički i američki neprijatelj, zgrada plinske uprave i postaja za regulaciju tlaka plina u ulici Kaveh u Isfahanu bile su meta“, navodi novinska agencija Fars. Dodaje se da su postrojenja u središnjem Iranu „djelomično oštećena“.

Navodi se i da je napadnut plinovod elektrane u Horamšaru, na jugozapadu zemlje.