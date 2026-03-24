25. dan rata

FOTO, VIDEO / Izraelci tvrde da Iran ima još 1000 projektila, Iranci objavili status pogođene elektrane

N1 Info , Hina
24. ožu. 2026. 08:12
10:01
A soldier helps a man at the site of a strike on a residential building, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 23, 2026
Teheran nakon američko-izraelskih udara | Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da su u tijeku razgovori s Iranom kako bi se “utvrdilo može li se postići širi sporazum”, rekavši da “ovaj put Iran misli ozbiljno; žele postići nagodbu. Žele mir”. Teheran je te tvrdnje odbio, nazvavši ih "lažnim vijestima"

Teheran je zanijekao da se vode razgovori sa Sjedinjenim Državama, a predsjednik iranskog parlamenta rekao je da su takve tvrdnje “lažne vijesti” koje se “koriste za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima”.

Jučer su se tijekom dana nastavili sporadični okršaji između Hezbolaha i IDF-a na jugu Libanona dok danas ujutro stižu izvješća o novim žrtvama u izraelskim napadima na istočni Iran.

Libanon, Bejrut
A U.S. Marines F-35C Lightning II prepares to make an arrested landing on the flight deck of the U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln, in support of the Operation Epic Fury attack on Iran from an undisclosed location March 7, 2026.
Members of a Red Crescent rescue team work at a building that was damaged by a strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 21, 2026.
09:47

Nema prekida rada u elektrani Horamšar nakon napada: dužnosnik

Američko-izraelski napad koji je ciljao plinovod elektrane Horamšar u Iranu nije poremetio njezin rad niti je uzrokovao žrtve, prenosi iranska novinska agencija Fars pozivajući se na lokalnog guvernera.

09:44

Broj stradalih u dosadašnjem tijeku rata

Brojke o žrtvama donosi Al Jazeera English:

Iran: najmanje 1.500 poginulih, 18.551 ozlijeđenih

Libanon: najmanje 1.039 poginulih, 2.583 ozlijeđenih Irak: najmanje 61 poginuli, deseci ozlijeđenih

Izrael: najmanje 18 poginulih, 4.697 ozlijeđenih

Američka vojska: najmanje 13 poginulih, 200 ozlijeđenih

Palestina: najmanje četiri poginula

Sirija: najmanje četiri poginula

Kuvajt: najmanje šest poginulih, deseci ozlijeđenih

Bahrein: najmanje dva poginula, deseci ozlijeđenih

Ujedinjeni Arapski Emirati: najmanje osam poginulih, 160 ozlijeđenih

Oman: najmanje tri poginula, 15 ozlijeđenih

Saudijska Arabija: najmanje dva poginula, 20 ozlijeđenih

Jordan: najmanje 28 ozlijeđenih

Katar: najmanje 16 ozlijeđenih

09:35

Bivši šef u SOA-i: Izrael ide do kraja

Ante Letica, stručnjak za sigurnosne politike, gostujući u emisiji HRT-a istaknuo je kako su pregovori sastavni dio svakog rata – čak i dok sukobi traju.

Izraelska vojska
09:19

CNN: Pet ključnih razvoja događaja u ratu na Bliskom istoku

Bijela kuća u ponedjeljak je pokušala smiriti nagađanja o mogućim pregovorima između SAD-a i Irana o ratu, nakon što je predsjednik Donald Trump sugerirao da dvije strane ostvaruju „značajan“ napredak prema dogovoru.

Rat u Iranu
09:10

Libanon: Izrael pogodio benzinsku stanicu pored palestinskog izbjegličkog kampa

Izraelski napad pogodio je benzinsku postaju na jugu Libanona, u blizini izbjegličkog kampa Rashidieh za palestinske izbjeglice, izazvavši snažnu eksploziju i požar, piše Al Jazeera.

Izraelska vojska prethodno je izdala naredbe za prisilno raseljavanje stanovnika.

09:06

IDF: Izrael napao zapovjedna središta i skladišta oružja u napadima na Teheran

IDF navodi da je od početka rata pogođeno više od 3.000 „ciljeva iranskog režima” – uključujući dodatnih 50 tijekom noći, prenosi Sky.

„IDF nastavlja degradirati vojne sustave i sposobnosti iranskog terorističkog režima”, navodi se.

„Jučer su deseci borbenih zrakoplova izraelskog ratnog zrakoplovstva, djelujući na temelju obavještajnih podataka IDF-a, proveli opsežan val napada” u središtu Teherana.

Ti su napadi, dodaje IDF, ciljali nekoliko ključnih zapovjednih središta, kao i skladišta oružja i sustave protuzračne obrane.

09:05

Iran ima još 1.000 projektila, tvrdi izraelski think tank

Iran je na početku rata imao oko 2.500 balističkih projektila koji su se mogli lansirati s kamiona ili iz podzemnih silosa, prema procjeni izraelskog think tanka, piše Sky News.

Istraživački centar Alma u novom izvješću procjenjuje da Iran sada ima oko 1.000 projektila.

Iranian missiles fly towards Israel, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Hebron, in the Israeli-occupied West Bank, March 23, 2026. Picture taken with a long exposure. REUTERS/Mussa Qawasma
Na kraju 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine, Alma je izvijestila da je Iranu ostalo oko 1.500 projektila.

U osam mjeseci koji su uslijedili Iran je uspio proizvesti dodatnih 1.000, što sugerira da bi Teheran mogao brzo obnoviti svoje zalihe.

08:57

Iranski mediji: Američko-izraelski napadi ciljali iransku energetsku infrastrukturu

Američko-izraelski napadi pogodili su dva plinska postrojenja i plinovod, samo nekoliko sati nakon što je Trump odustao od prijetnje napadom na energetsku infrastrukturu, izvještavaju iranski mediji, a prenosi Al Jazeera.

„U sklopu kontinuiranih napada koje provodi cionistički i američki neprijatelj, zgrada plinske uprave i postaja za regulaciju tlaka plina u ulici Kaveh u Isfahanu bile su meta“, navodi novinska agencija Fars. Dodaje se da su postrojenja u središnjem Iranu „djelomično oštećena“.

Navodi se i da je napadnut plinovod elektrane u Horamšaru, na jugozapadu zemlje.

08:52

Izraelski zračni napadi pogodili most i kuće u Libanonu

Stižu izvješća o brojnim izraelskim napadima diljem Libanona, uključujući nekoliko koji su ciljali kuće te jedan koji je pogodio most, piše Al Jazeera.

Jedan zračni napad dogodio se u području Hermela na sjeveroistoku Libanona, izvještavaju naši kolege s terena.

Drugi napadi dogodili su se u južnim područjima Deir Intara, Habbousha, Chehabiyeha, Hanina i Majdal Selma, pri čemu je pogođeno više kuća, javlja libanonska Nacionalna novinska agencija.

Još jedan napad pogodio je most Dalafa u Libanonu, koji povezuje dijelove juga i Bekae, nakon što je i jučer bio meta više napada, navodi agencija.

08:50

Šest osoba ozlijeđeno u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu

Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu, priopćile su hitne službe, dok su krhotine pogodile više lokacija u tom obalnom gradu. 

Šest osoba ozlijeđeno je na četiri mjesta udara, priopćila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom, prema lokalnim medijima ynet i Times of Israel. Policija je rekla da je šteta uzrokovana padom fragmenata projektila.

Video snimka prikazuje dim koji se diže na jednoj lokaciji, a stanovnici kažu da su čuli glasne eksplozije. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Tel Avivu prije eksplozija.

