FOTO, VIDEO / Izraelci tvrde da Iran ima još 1000 projektila, Iranci objavili status pogođene elektrane

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u ponedjeljak da su u tijeku razgovori s Iranom kako bi se “utvrdilo može li se postići širi sporazum”, rekavši da “ovaj put Iran misli ozbiljno; žele postići nagodbu. Žele mir”. Teheran je te tvrdnje odbio, nazvavši ih "lažnim vijestima"
Teheran je zanijekao da se vode razgovori sa Sjedinjenim Državama, a predsjednik iranskog parlamenta rekao je da su takve tvrdnje “lažne vijesti” koje se “koriste za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima”.
Jučer su se tijekom dana nastavili sporadični okršaji između Hezbolaha i IDF-a na jugu Libanona dok danas ujutro stižu izvješća o novim žrtvama u izraelskim napadima na istočni Iran.
09:47
prije 14 min.
Nema prekida rada u elektrani Horamšar nakon napada: dužnosnik
Američko-izraelski napad koji je ciljao plinovod elektrane Horamšar u Iranu nije poremetio njezin rad niti je uzrokovao žrtve, prenosi iranska novinska agencija Fars pozivajući se na lokalnog guvernera.
09:44
prije 17 min.
Broj stradalih u dosadašnjem tijeku rata
Brojke o žrtvama donosi Al Jazeera English:
Iran: najmanje 1.500 poginulih, 18.551 ozlijeđenih
Libanon: najmanje 1.039 poginulih, 2.583 ozlijeđenih Irak: najmanje 61 poginuli, deseci ozlijeđenih
Izrael: najmanje 18 poginulih, 4.697 ozlijeđenih
Američka vojska: najmanje 13 poginulih, 200 ozlijeđenih
Palestina: najmanje četiri poginula
Sirija: najmanje četiri poginula
Kuvajt: najmanje šest poginulih, deseci ozlijeđenih
Bahrein: najmanje dva poginula, deseci ozlijeđenih
Ujedinjeni Arapski Emirati: najmanje osam poginulih, 160 ozlijeđenih
Oman: najmanje tri poginula, 15 ozlijeđenih
Saudijska Arabija: najmanje dva poginula, 20 ozlijeđenih
Jordan: najmanje 28 ozlijeđenih
Katar: najmanje 16 ozlijeđenih
09:35
prije 25 min.
Bivši šef u SOA-i: Izrael ide do kraja
Ante Letica, stručnjak za sigurnosne politike, gostujući u emisiji HRT-a istaknuo je kako su pregovori sastavni dio svakog rata – čak i dok sukobi traju.
09:19
prije 41 min.
CNN: Pet ključnih razvoja događaja u ratu na Bliskom istoku
Bijela kuća u ponedjeljak je pokušala smiriti nagađanja o mogućim pregovorima između SAD-a i Irana o ratu, nakon što je predsjednik Donald Trump sugerirao da dvije strane ostvaruju „značajan“ napredak prema dogovoru.
09:10
prije 51 min.
Libanon: Izrael pogodio benzinsku stanicu pored palestinskog izbjegličkog kampa
Izraelski napad pogodio je benzinsku postaju na jugu Libanona, u blizini izbjegličkog kampa Rashidieh za palestinske izbjeglice, izazvavši snažnu eksploziju i požar, piše Al Jazeera.
Izraelska vojska prethodno je izdala naredbe za prisilno raseljavanje stanovnika.
09:06
prije 55 min.
IDF: Izrael napao zapovjedna središta i skladišta oružja u napadima na Teheran
IDF navodi da je od početka rata pogođeno više od 3.000 „ciljeva iranskog režima” – uključujući dodatnih 50 tijekom noći, prenosi Sky.
„IDF nastavlja degradirati vojne sustave i sposobnosti iranskog terorističkog režima”, navodi se.
„Jučer su deseci borbenih zrakoplova izraelskog ratnog zrakoplovstva, djelujući na temelju obavještajnih podataka IDF-a, proveli opsežan val napada” u središtu Teherana.
Ti su napadi, dodaje IDF, ciljali nekoliko ključnih zapovjednih središta, kao i skladišta oružja i sustave protuzračne obrane.
09:05
prije 56 min.
Iran ima još 1.000 projektila, tvrdi izraelski think tank
Iran je na početku rata imao oko 2.500 balističkih projektila koji su se mogli lansirati s kamiona ili iz podzemnih silosa, prema procjeni izraelskog think tanka, piše Sky News.
Istraživački centar Alma u novom izvješću procjenjuje da Iran sada ima oko 1.000 projektila.
Na kraju 12-dnevnog rata u lipnju prošle godine, Alma je izvijestila da je Iranu ostalo oko 1.500 projektila.
U osam mjeseci koji su uslijedili Iran je uspio proizvesti dodatnih 1.000, što sugerira da bi Teheran mogao brzo obnoviti svoje zalihe.
08:57
prije 1h
Iranski mediji: Američko-izraelski napadi ciljali iransku energetsku infrastrukturu
Američko-izraelski napadi pogodili su dva plinska postrojenja i plinovod, samo nekoliko sati nakon što je Trump odustao od prijetnje napadom na energetsku infrastrukturu, izvještavaju iranski mediji, a prenosi Al Jazeera.
„U sklopu kontinuiranih napada koje provodi cionistički i američki neprijatelj, zgrada plinske uprave i postaja za regulaciju tlaka plina u ulici Kaveh u Isfahanu bile su meta“, navodi novinska agencija Fars. Dodaje se da su postrojenja u središnjem Iranu „djelomično oštećena“.
Navodi se i da je napadnut plinovod elektrane u Horamšaru, na jugozapadu zemlje.
08:52
prije 1h
Izraelski zračni napadi pogodili most i kuće u Libanonu
Stižu izvješća o brojnim izraelskim napadima diljem Libanona, uključujući nekoliko koji su ciljali kuće te jedan koji je pogodio most, piše Al Jazeera.
Jedan zračni napad dogodio se u području Hermela na sjeveroistoku Libanona, izvještavaju naši kolege s terena.
Drugi napadi dogodili su se u južnim područjima Deir Intara, Habbousha, Chehabiyeha, Hanina i Majdal Selma, pri čemu je pogođeno više kuća, javlja libanonska Nacionalna novinska agencija.
Još jedan napad pogodio je most Dalafa u Libanonu, koji povezuje dijelove juga i Bekae, nakon što je i jučer bio meta više napada, navodi agencija.
08:50
prije 1h
Šest osoba ozlijeđeno u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu
Nekoliko ljudi ozlijeđeno je u Tel Avivu u iranskom raketnom napadu, priopćile su hitne službe, dok su krhotine pogodile više lokacija u tom obalnom gradu.
Šest osoba ozlijeđeno je na četiri mjesta udara, priopćila je izraelska hitna pomoć Magen David Adom, prema lokalnim medijima ynet i Times of Israel. Policija je rekla da je šteta uzrokovana padom fragmenata projektila.
Video snimka prikazuje dim koji se diže na jednoj lokaciji, a stanovnici kažu da su čuli glasne eksplozije. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Tel Avivu prije eksplozija.
