FOTO, VIDEO / Ključni pregovarač upozorio Trumpa: "Američka blokada stoji na putu miru". Oglasila se i Kina

Iran je uzvratio nakon što su Sjedinjene Američke Države zaplijenile teretni brod pod iranskom zastavom u Hormuškom tjesnacu. Napad dolazi svega nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da šalje svoj tim u Islamabad radi mogućih razgovora s Iranom. Međutim, iranski izvor navodi da se Teheran neće pojaviti na pregovorima dok SAD ne ukine blokadu.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje traje te predstavlja ključni dio pregovora između SAD-a i Irana. No tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka.
12:35
Netanyahu: Bio sam zapanjen kad sam vidio da je izraelski vojnik razbio kip Isusa
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najoštrije je osudio slike izraelskog vojnika koji oštećuje kip Isusa.
12:30
Izrael napao južni libanonski grad Qantara, javlja državna televizija
Libanonski mediji navode da su izraelske snage pogodile grad na jugu Libanona, pri čemu državna Nacionalna novinska agencija na arapskom izvještava o „bombardiranju“ grada Qantara.
Ranije je Izraelska vojska (IDF) objavila da je tijekom noći pogodila raketni lanser Hezbollaha u području Kfarkele na jugu Libanona – oko 5 milja (8,5 km) od Qantare.
IDF se zasad nije oglasio o najnovijim prijavljenim napadima.
Primirje između Libanona i Izraela stupilo je na snagu u ponoć između 16. i 17. travnja.
Kao dio sporazuma, javlja BBC, Libanon mora poduzeti „konkretne korake“ kako bi spriječio Hezbollah i sve druge „odmetnute nedržavne naoružane skupine“ u izvođenju napada na izraelske ciljeve. IDF je priopćio da su njihove snage i dalje raspoređene na jugu Libanona zbog „kontinuiranih terorističkih aktivnosti organizacije Hezbollah“.
12:26
Izraelski sigurnosni kabinet sastaje se kako bi raspravio Iran i Libanon
Izraelski uži sigurnosni kabinet danas održava ranije odgođeni sastanak kako bi razmotrio najnovija događanja vezana uz Iran i Libanon, izvještava izraelski Channel 12, a prenosi Al Jazeera.
12:08
Liječnici bez granica: Privremeni prekid vatre ostavlja raseljene Libanonce u neizvjesnosti
Situacija za raseljene osobe u Libanonu samo se neznatno poboljšala tijekom trenutačnog prekida vatre, izjavila je za Sky News voditeljica medicinskog programa Liječnika bez granica.
„Govorimo o prekidu vatre, ali na određeno razdoblje, što stvara veliku nesigurnost među stanovništvom“, rekla je Tania Hachem.
Dodala je da su se stanovnici koje je izraelska operacija protiv Hezbollaha istjerala s juga vratili provjeriti svoju imovinu, ali su se potom ponovno vratili u skloništa na sjeveru.
Hachem je također istaknula da se čini kako se prekid vatre ne poštuje u potpunosti, piše Sky News.
11:52
Bivši veleposlanik: Tri su glavne prepreke mirovnom sporazumu
Tri ključne točke i dalje stoje na putu postizanju mirovnog sporazuma, prema bivšem britanskom veleposlaniku u Sjedinjenim Državama, nakon što se Iran povukao iz predloženog drugog kruga izravnih pregovora.
Kim Darroch naveo je tri preostala sporna pitanja:
- inzistiranje Irana na nastavku svog nuklearnog programa
- razina obogaćivanja uranija koju će SAD tolerirati, a koja mora biti niža od one iz sporazuma iz 2015. kako bi se ispunio zahtjev Donalda Trumpa za “boljim sporazumom”
- želja Irana da zadrži kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, uključujući moguće pravo naplate prolaza brodovima
Osim toga, SAD pokušava postići dogovor u roku od nekoliko tjedana, dok je za sporazum iz 2015. bilo potrebno 20 mjeseci pregovora, dodao je Darroch, piše Sky.
Iranovo povlačenje iz predloženog drugog kruga izravnih pregovora s Amerikom također pokazuje da je Washington “više sklon brzom dogovoru”, dodao je bivši izaslanik.
11:35
Pakistanski posrednik Trumpu: Američka pomorska blokada stoji na putu miru
Pakistanski načelnik vojske, koji je ključni posrednik u mirovnim pregovorima, rekao je Donaldu Trumpu da je američka blokada Hormuškog tjesnaca trenutačno prepreka mirovnim razgovorima, javlja agencija Reuters.
Feldmaršal Asim Munir razgovarao je telefonom s Trumpom, pri čemu je američki predsjednik rekao da će razmotriti savjet, navodi Reuters pozivajući se na pakistanski sigurnosni izvor.
Munir je važan posrednik u mirovnim pregovorima jer Pakistan održava dobre odnose s obje zemlje.
Poziv dolazi nakon što je Iran odbio američki prijedlog za drugi krug izravnih mirovnih pregovora, a obje su strane ušle u sukob oko uzajamnih blokada u tjesnacu, ključnom pravcu za globalni izvoz nafte.
11:30
Plenković: Vlada spremna pomoći oko 190 pomoraca koji su u Hormuškom tjesnacu
U Hormuškom tjesnacu se nalazi do 190 hrvatskih pomoraca, a vlada je u kontaktu s njima te im je spremna pomoći kad oni to zatraže, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković.
11:21
Iranova vojska obećava odmazdu zbog “oružanog piratstva"
Združeno vojno zapovjedništvo Irana Khatam ul Anbiya poručilo je da će uslijediti odmazda zbog nedavnog napada na iranski brod. Taj su čin nazvali američkim piratstvom.
Ovo je još jedan znak eskalacije; obje strane kao da pokušavaju u nekom trenutku krenuti putem diplomacije, ali istodobno govore o “prstima na okidaču”, što povećava rizik od novog vala eskalacije, piše Al Jazeera.
Cijela situacija može se opisati kroz tri elementa. Prvo, postoji nejasnoća kada je riječ o stavovima i pozicijama koje čujemo s obje strane. Ne postoji jasno definirana pozicija nijedne strane, što proizlazi iz vrlo krhke i nestabilne prirode situacije.
Drugo, situacija je lomljiva u svakom trenutku; vrijeme istječe i postoji stvarna mogućnost novog kruga sukoba kako se približavamo kraju najavljenog razdoblja primirja.
Treće, riječ je o složenoj i međusobno povezanoj situaciji: regionalni sigurnosni kontekst, utjecaj koji Iran pokušava ostvariti kroz Hormuški tjesnac te brojna sporna pitanja koja stoje na putu bilo kakvom diplomatskom rješenju između dviju strana.
10:52
Gotovo potpuni nestanak interneta u Iranu traje već 52. dan
Gotovo potpuni prekid interneta u Iranu „ušao je u svoj 52. dan nakon 1224 sata”, prema organizaciji za nadzor interneta NetBlocks.
Ograničenja su uvedena nakon ponovnih prosvjeda u zemlji početkom siječnja, a dodatno su pojačana nakon početka rata između SAD-a i Izraela protiv Irana krajem veljače.
To je također ozbiljno pogodilo radna mjesta i poslovanje diljem zemlje.
10:50
Iranski predsjednik za smanjivanje napetosti, ali i "nužan" oprez prema SAD-u
Iranski predsjednik Masud Pezeškian u ponedjeljak je pozvao da se iskoristi svaki mogući put kako bi se smanjile napetosti sa SAD-om, ali je dodao da su oprez i nepovjerenje Teherana prema Washingtonu „neporeciva nužnost”, prenosi državna novinska agencija IRNA.
Dvotjedni prekid vatre između Irana i SAD-a istječe u srijedu. Američki predstavnici bi tijekom ponedjeljka trebali stići u Islamabad na pregovore, ali Teheran još uvijek nije službeno potvrdio hoće li poslati svoje izaslanstvo u glavni grad Pakistana.
Iranska državna televizija citirala je neimenovani izvor koji tvrdi da drugi krug pregovora nije u planu zbog „pretjeranih i iracionalnih” zahtjeva SAD-a i njegovih promjenjivih stajališta.
Dvije strane duboko su suprotstavljene oko Hormuškog tjesnaca. Iran je pojačao kontrolu prometa tim ključnim morskim prolazom, a SAD nastavlja blokadu iranskih luka te je u nedjelju zaplijenio brod koji ju je pokušao probiti.
Obje se strane i međusobno optužuju za kršenje primirja. Pezeškian je rekao da američka blokada dokazuje da Washington teži „ponavljanju starih obrazaca i izdaji diplomacije”, prenijela je državna televizija.
Iranski veleposlanik u Moskvi istovremeno je za ruski list Vedomosti rekao da Iran osigurava siguran prolaz brodovima kroz Hormuški tjesnac prema novom pravnom režimu.
Veleposlanik Kazem Džalali smatra da su američko-izraelski napadi na njegovu zemlju propali jer im namjera bila smjena režima, no Islamska Republika je danas jedinstvenija nego prije.
„Iran jamči sigurnost prolaza. Na temelju sigurnosnih mjera i pravnog režima u Hormuškom tjesnacu, brodovi i plovila mogu nesmetano prolaziti", kazao je veleposlanik.
