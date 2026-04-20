FOTO, VIDEO / Ključni pregovarač upozorio Trumpa: "Američka blokada stoji na putu miru". Oglasila se i Kina

Libanonski mediji navode da su izraelske snage pogodile grad na jugu Libanona, pri čemu državna Nacionalna novinska agencija na arapskom izvještava o „bombardiranju“ grada Qantara.

Ranije je Izraelska vojska (IDF) objavila da je tijekom noći pogodila raketni lanser Hezbollaha u području Kfarkele na jugu Libanona – oko 5 milja (8,5 km) od Qantare.

IDF se zasad nije oglasio o najnovijim prijavljenim napadima.

Primirje između Libanona i Izraela stupilo je na snagu u ponoć između 16. i 17. travnja.

Kao dio sporazuma, javlja BBC, Libanon mora poduzeti „konkretne korake“ kako bi spriječio Hezbollah i sve druge „odmetnute nedržavne naoružane skupine“ u izvođenju napada na izraelske ciljeve. IDF je priopćio da su njihove snage i dalje raspoređene na jugu Libanona zbog „kontinuiranih terorističkih aktivnosti organizacije Hezbollah“.