Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana ušao je u 38. dan. Američki predsjednik Donald Trump kaže da je američki časnik koji je nestao u Iranu nakon obaranja njegova borbenog zrakoplova F-15E spašen te da je „sada siguran i dobro”. Iran tvrdi da su američko-izraelski napadi ubili pet osoba i ranili 170 drugih u petrokemijskoj zoni Mahšahr te da je od početka rata ciljano više od 30 sveučilišta.
22:43
prije 3 min.
HRF: Više od 80 prijava u 28 zemalja protiv izraelskih vojnika osumnjičenih za ratne zločine
HRF (Human Rights Foundation) je podnio više od 80 prijava u 28 zemalja protiv izraelskih vojnika osumnjičenih za sudioništvo u počinjenju ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti nad Palestincima u Gazi, javlja Quds News Network.
Zaklada je navela da su prijave podnesene u više država, uključujući Brazil, Čile, Australiju, Grčku, Italiju, SAD i Kanadu, kao dio šire pravne strategije koja uključuje pokretanje postupaka, poticanje istraga i uvođenje ograničenja kretanja optuženih.
Zaklada je također istaknula da su neki vojnici objavljivali dokaze o svojim postupcima na društvenim mrežama poput TikToka, Instagrama i YouTubea, a te je objave koristila kao dio dokaza u podnesenim prijavama.
22:15
prije 31 min.
VIDEO / Izraelski vojnici napali nenaoružanog Palestinca na okupiranoj Zapadnoj obali
Izraelski vojnici susreli su nenaoružanog Palestinca s podignutim rukama u kampu Qalandia na Zapadnoj obali, nakon čega su ga naizmjenično napadali prije nego što su ga odvukli izvan kadra.
22:12
prije 33 min.
Glasnogovornik IRGC-ja: Kukavički neprijatelj pribjegao intenzivnom bombardiranju
Glasnogovornik IRGC-ja, Ebrahim Zolfagari, priopćio je novosti s bojišta:
🔹 „Nakon očajničkih pokušaja američke terorističke vojske da izvede operaciju spašavanja pilota svog oborenog borbenog zrakoplova, veći broj neprijateljskih letjelica ušao je u zračni prostor naše drage zemlje, Irana, u zoru 5. travnja 2026.
Uz Božju pomoć i podršku, zahvaljujući budnosti i spremnosti islamskih boraca u oružanim snagama, uporabi elektroničkog ratovanja, suvremenih sustava protuzračne obrane, provedbi plana kopnene mozaične obrane te uspostavi vojnog i sigurnosnog obruča, nekoliko tih letjelica je pogođeno, uključujući dva vojna transportna zrakoplova tipa C-130 i dva helikoptera Black Hawk, što ih je prisililo na prisilno slijetanje u jednom od područja južno od Isfahana.”
🔹 „Nakon završetka operacije opkoljavanja neprijatelja od strane heroja Islamske Republike Iran, kukavički neprijatelj je, kako bi izbjegao skandal za američkog predsjednika Trumpa i lažni prestiž svoje vojske, pribjegao intenzivnom bombardiranju svojih oborenih letjelica, opreme, zapovjednika i vojnika.”
🔹 „Neuki predsjednik, zaglibljen u močvari rata i agresije koju je sam započeo, zajedno s nemoćnim i kukavičkim generalima poražene američke terorističke vojske, shvatio je da će svaka agresija, kopnena operacija ili infiltracija na bilo koju točku ponosnog Irana biti dočekana božanskom silom i željeznom šakom boraca oružanih snaga, herojske milicije Basij i hrabrog naroda, uz odlučujući i ponižavajući poraz.”
🔹 „Skandal koji je zadesio opkoljenog američkog predsjednika i njegovu poraženu vojsku ne može se popraviti praznim izjavama, medijskim ratom ili psihološkim operacijama.”
🔹 „Nema sumnje da su sve ove pobjede i postignuća za dragi Iran ostvarene pod posebnom božanskom zaštitom, i sigurni smo da će se božansko obećanje o konačnoj pobjedi fronta istine nad laži ispuniti.”
„A pobjeda dolazi samo od Allaha, Uzvišenog i Mudrog.”
22:08
prije 37 min.
Izraelski napadi diljem Gaze ubili najmanje 9 ljudi, više ranjenih
Izraelski napadi diljem Gaze u subotu i nedjelju usmrtili su najmanje devet Palestinaca, dok je više osoba ranjeno, uključujući i kritično, javlja Drop Site News.
➤ Četiri Palestinca ubijena su u napadu u gradu Gazi u subotu. Identificirani su kao Ahmad Abu Šaviš, Mohamad al-Svairki, Ramzi al-Shava i Mostafa al-Sakani.
➤ U nedjelju je dijete pogođeno u glavu u području Mawasi u Rafahu, na jugu Gaze (snimka priložena).
➤ Najmanje jedan Palestinac ubijen je u odvojenom napadu istočno od Gaze. Drugi je poginuo kada se kuća urušila u gradu Gazi.
➤ Dodatni izraelski napad na grad Gazu ubio je troje Palestinaca, a mnogi ranjeni su u kritičnom stanju.
➤ Najmanje šest Palestinaca ranjeno je izraelskom vatrom u šatorskim kampovima u Rafahu i Khan Younisu.
22:03
prije 43 min.
Promjenjivi rokovi Donalda Trumpa za Hormuški tjesnac
Donald Trump više je puta prijetio napadima na iransku infrastrukturu ako Iran ne otvori Hormuški tjesnac, postavljajući niz ultimatuma s različitim rokovima tijekom posljednjih nekoliko tjedana, piše Al Jazeera.
Evo pregleda nekih rokova koje je američki predsjednik javno postavio:
- ožujka: Trump izdaje ultimatum od 48 sati Iranu da otvori Hormuški tjesnac ili će se suočiti s američkim napadima na elektrane
- ožujka: Trump odgađa rok za pet dana, navodeći napredak u navodnim pregovorima s Teheranom
- ožujka: Trump izdaje novi rok od 10 dana, koji istječe u 20:00 sati 6. travnja (00:00 GMT 7. travnja)
- travnja: Trump kaže da Iran ima 48 sati za postizanje dogovora, ponavljajući rok 6. travnja
- travnja: Trump, čini se, pomiče rok za još jedan dan, na večer 7. travnja, rekavši za Wall Street Journal da Iran „neće imati nijednu elektranu… [ni] most koji stoji” ako njegovi čelnici „ne učine nešto” do tada. Kasnije 5. travnja: Trump daje, čini se, novi precizan rok, napisavši na društvenim mrežama: „Utorak, 20:00 po istočnom vremenu!” – odnosno 00:00 GMT u srijedu, 8. travnja.
21:47
prije 59 min.
MSF osuđuje izraelski napad u blizini bolnice u Bejrutu
Liječnici bez granica (MSF) osudili su izraelski zračni napad na gusto naseljeno područje u Bejrutu, svega nekoliko metara od Javne bolnice Rafik Hariri, te pozvali na zaštitu civila i zdravstvenih ustanova.
Organizacija je priopćila da je današnji napad doveo do velikog priljeva ozlijeđenih u bolnicu, pri čemu su ljudi pristizali krvareći i nošeni na ramenima drugih. U prvom satu nakon izraelskog bombardiranja poginule su četiri osobe, a gotovo 40 ih je ozlijeđeno, navodi MSF.
„Vidimo starije osobe i adolescente koji dolaze s teškim ozljedama glave, prsnog koša i abdomena, uključujući rane od gelera”, izjavila je dr. Luna Hammad, medicinska koordinatorica MSF-a u bolnici.
„Kada napadi pogode gusto naseljena stambena područja bez upozorenja, posljedice su teške – kako u ljudskim žrtvama, tako i u kapacitetu bolnica da odgovore.”
20:47
prije 1 h
Bernie Sanders osuđuje Trumpove „opasne” prijetnje Iranu
Američki senator Bernie Sanders kritizirao je nedavnu Trumpovu objavu na društvenim mrežama o Iranu, nazvavši je „buncanjem opasne i mentalno neuravnotežene osobe”.
„Mjesec dana nakon početka rata u Iranu, ovo je izjava predsjednika Sjedinjenih Država na Uskrs”, napisao je Sanders na platformi X, dodajući: „Kongres mora odmah djelovati. Okončajte ovaj rat.”
20:04
prije 2 h
FOTO / "Gazo, Marseille je uz tebe!”: Francuski brodovi pridružili se međunarodnoj flotili
Oko 20 francuskih brodova isplovilo je u subotu iz Marseillea kako bi se pridružilo međunarodnoj flotili koja ponovno pokušava probiti izraelsku blokadu i dostaviti pomoć Gazi. Prema organizatorima, međunarodna flotila od oko 100 brodova krenut će prema Gazi oko 20. travnja.
19:46
prije 3 h
Iran slavi pripadnika plemena koji je oborio Black Hawk
Iranski pripadnik plemena na jugozapadu zemlje prikazan je u državnim medijima kao heroj nakon što je, prema vlastitim riječima, oborio američki zrakoplov (navodno helikopter Black Hawk) tijekom operacija spašavanja.
U televizijskom intervjuu opisao je kako je pucao na zrakoplov dok ga je njegova kći bodrila:
„Rekao sam djeci da ne izlaze van… Nakon što sam ispalio nekoliko hitaca, čuo sam kako viče: ‘Tata, pucaj!’ Vikala je: ‘Tata, pucaj, nije pao, pucaj.’”
Voditelj (kćeri): „Zašto?”
Djevojčica: „Za male mučenice iz Minaba, za našeg dragog Vođu… da uništimo neprijatelje, Ameriku i Izrael.”
Voditelj (djevojčici): „A zašto misliš da su oni neprijatelji i da treba pucati na njih?”
Djevojčica: „Zato što ubijaju djecu.”
19:39
prije 3 h
Liječnici bez granica: Izraelske snage pogodile gusto naseljeno stambeno područje u Bejrutu
Libanon – Oko 14 sati u nedjelju izraelske snage pogodile su gusto naseljeno stambeno područje u Bejrutu, svega nekoliko metara od Javne bolnice Rafik Hariri, gdje Liječnici bez granica (MSF) pružaju podršku s liječnikom hitne pomoći.
Uslijedio je priljev velikog broja ozlijeđenih: ljudi su krvarili, neki su nošeni na ramenima. U prvom satu poginule su 4 osobe, a gotovo 40 ih je ozlijeđeno; strahuje se od većeg broja žrtava kako se ruševine raščišćavaju, poručili su iz MSF-a.
„Vidimo starije osobe i adolescente s teškim ozljedama glave, prsnog koša i abdomena, uključujući rane od gelera”, rekla je dr. Luna Hammad, medicinska koordinatorica MSF-a, iz hitnog prijema bolnice Rafik Hariri.
„Kada napadi pogode gusto naseljena stambena područja bez upozorenja, posljedice su teške – kako u ljudskim žrtvama, tako i u kapacitetu bolnica da odgovore.”
MSF osuđuje ovaj napad na civile u visoko naseljenom području i poziva na zaštitu civila i zdravstvenih ustanova. Napadi tako blizu bolnice šire strah i mogu spriječiti ljude da potraže životno važnu medicinsku pomoć.
MSF donira paket za masovne nesreće i nastavit će podržavati bolnice medicinskim stručnim znanjem te osnovnim medicinskim i nemedicinskim potrepštinama. Civili ne smiju biti kolateralna šteta.
