FOTO / "Gazo, Marseille je uz tebe!”: Francuski brodovi pridružili se međunarodnoj flotili

Oko 20 francuskih brodova isplovilo je u subotu iz Marseillea kako bi se pridružilo međunarodnoj flotili koja ponovno pokušava probiti izraelsku blokadu i dostaviti pomoć Gazi. Prema organizatorima, međunarodna flotila od oko 100 brodova krenut će prema Gazi oko 20. travnja.

Oko 20 francuskih brodova isplovilo je u subotu iz Marseillea kako bi se pridružilo međunarodnoj flotili koja ponovno pokušava probiti izraelsku blokadu i dostaviti pomoć Gazi, vidjeli su novinari AFP-a.

„Gazo, Marseille je uz tebe”, uzvikivalo je oko tisuću ljudi koji su se okupili u luci kako bi podržali inicijativu, piše France24.

Brodovi, uglavnom jedrilice, isplovili su uz pljesak i pjesmu nešto nakon 17:00 sati (15:00 GMT) kako bi se pridružili „Global Sumud Flotili”, nazvanoj po ribaru iz Gaze.

Međunarodna flotila od oko 100 brodova, koji većinom isplovljavaju iz Barcelone 12. travnja, prema organizatorima će krenuti prema Gazi oko 20. travnja. Planirano je i jednotjedno zaustavljanje u južnoj Italiji radi „treninga nenasilja”.

„Cilj je dati Palestini veću vidljivost. Trenutačno se o tome ne govori mnogo zbog međunarodnog konteksta”, rekla je Manon, članica posade koja nije željela otkriti svoje prezime.

Krajem 2025. početna flotila od oko 50 brodova, sastavljena od političkih osoba i aktivista poput Šveđanke Grete Thunberg, bila je presretnuta od strane izraelske mornarice — nezakonito prema organizatorima i Amnesty Internationalu.

Članovi posade tada su bili uhićeni i protjerani iz Izraela.

Pojas Gaze pod izraelskom je blokadom od 2007. godine. Izrael gotovo svakodnevno krši primirje koje je stupilo na snagu 10. listopada 2025., nakon dvije godine genocidnog rata.