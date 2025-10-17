Najmanje troje ljudi je poginulo u snažnoj eksploziji u stambenoj zgradi u Bukureštu, izvijestili su u petak rumunjski mediji pozvajući se na službe za hitna stanja.
Za sada nema informacija o mogućem uzroke eksplozije u kojoj je 17 ljudi ozlijeđeno, uključujući dvoje djece od kojih je jedno dijete u kritičnom stanju.
via REUTERS INQUAM PHOTOS/Tudor Pana
via REUTERS INQUAM PHOTOS/Tudor PanaViše
via REUTERS INQUAM PHOTOS/Tudor PanaViše
REUTERS / INQUAM PHOTOS/Tudor PanaViše
Višekatnica u siromašnijoj četvrti Bukurešta u opasnosti je od urušavanja, što izaziva strah od daljnjih žrtava, pišu mediji.
Uslijed eksplozije oštećeno je nekoliko stanova. Akcije spašavanja su u tijeku.
