Najmanje troje ljudi je poginulo u snažnoj eksploziji u stambenoj zgradi u Bukureštu, izvijestili su u petak rumunjski mediji pozvajući se na službe za hitna stanja.

Za sada nema informacija o mogućem uzroke eksplozije u kojoj je 17 ljudi ozlijeđeno, uključujući dvoje djece od kojih je jedno dijete u kritičnom stanju.

Višekatnica u siromašnijoj četvrti Bukurešta u opasnosti je od urušavanja, što izaziva strah od daljnjih žrtava, pišu mediji.

Uslijed eksplozije oštećeno je nekoliko stanova. Akcije spašavanja su u tijeku.