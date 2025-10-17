Oglas

IZAZVANO EKSPLOZIJOM

FOTO, VIDEO / Strašna tragedija u Bukureštu: Srušila se zgrada, poginulo najmanje troje ljudi

author
Hina
|
17. lis. 2025. 11:11

Najmanje troje ljudi je poginulo u snažnoj eksploziji u stambenoj zgradi u Bukureštu, izvijestili su u petak rumunjski mediji pozvajući se na službe za hitna stanja.

Za sada nema informacija o mogućem uzroke eksplozije u kojoj je 17 ljudi ozlijeđeno, uključujući dvoje djece od kojih je jedno dijete u kritičnom stanju.

Višekatnica u siromašnijoj četvrti Bukurešta u opasnosti je od urušavanja, što izaziva strah od daljnjih žrtava, pišu mediji.

Uslijed eksplozije oštećeno je nekoliko stanova. Akcije spašavanja su u tijeku.

Teme
Bukurešt eksplozija rumunjska zgrada

