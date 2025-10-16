"Radio sam kao mehaničar 55 godina i svi rade istu pogrešku koja uništava automobil“

Mehaničar s više od pedeset godina iskustva tvrdi da postoji jedna stvar koja je najveći neprijatelj akumulatora u automobilu.
Scotty Kilmer, američki mehaničar poznat po svom YouTube kanalu, otkrio je kako da akumulator traje dulje i koje pogreške najčešće skraćuju njegov vijek trajanja. Akumulator se obično nalazi ispod haube i osigurava električnu energiju potrebnu za rad vozila. Bez njega, koji kemijsku energiju pretvara u električnu, suvremeni automobil jednostavno se ne može pokrenuti.
Kilmer je objasnio da je najgori neprijatelj akumulatora – korozija.
„Korozija stvara električni otpor i prisiljava akumulator da radi pod većim opterećenjem“, objašnjava on. Zbog toga savjetuje da se akumulator provjerava svake dvije do tri godine i mijenja prije nego što potpuno otkaže.
Ostali čimbenici koji mogu skratiti životni vijek akumulatora:
- kvar alternatora,
- dulja razdoblja kada se automobil ne koristi,
- labavi ili prljavi kabeli.
Kilmerov savjet o gumama
Ovo nije prvi put da poznati mehaničar daje praktične savjete vozačima. Ranije je preporučio da se gume redovito mijenjaju, jer se s vremenom profil troši, što znatno smanjuje sigurnost.
„Ako ste ikada primijetili, trkaći automobili imaju široke gume s potpuno glatkom površinom, bez šare. Takve gume im omogućuju brzo ubrzavanje. No, kada padne kiša, potpuno glatka guma postaje beskorisna i proklizava kao luda“, objašnjava Kilmer.
Dodaje da se vozači često prevare misleći da su im gume još uvijek dobre, iako je šara već istrošena.
„Auto može sasvim normalno voziti po suhom, ali čim padne kiša, proklizavat će na sve strane. Zato s vremena na vrijeme pogledajte svoje gume i provjerite ima li dovoljno dubine šare.“
