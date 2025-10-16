"Radio sam kao mehaničar 55 godina i svi rade istu pogrešku koja uništava automobil“

Scotty Kilmer, američki mehaničar poznat po svom YouTube kanalu, otkrio je kako da akumulator traje dulje i koje pogreške najčešće skraćuju njegov vijek trajanja. Akumulator se obično nalazi ispod haube i osigurava električnu energiju potrebnu za rad vozila. Bez njega, koji kemijsku energiju pretvara u električnu, suvremeni automobil jednostavno se ne može pokrenuti.