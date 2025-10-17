Oglas

FOTO / Ispred kuće talijanskog istraživačkog novinara eksplodirala bomba

Hina
17. lis. 2025. 11:17
Italian Carabinieri stand guard in front of the residence of Italian journalist of TV investigative television news show 'Report'
Emanuele VALERI / ANSA / AFP

Ispred kuće jednog od vodećih talijanskih istraživačkih novinara kasno u četvrtak je eksplodirala bomba i oštetila dva automobila i obližnju kuću, javlja u petak Reuters i dodaje da je napadnuti novinar primio poruke solidarnosti od kolega i političara.

Sigfrido Ranucci, voditelj RAI-jevog tjednog programa "Report", najpoznatijeg talijanskog programa istraživačkog novinarstva, godinama je pod policijskom zaštitom. Rekao je da su i on i njegova redakcija primili mnogo prijetnji raznih vrsta, uključujući i mecima.

Jednostavna naprava, vjerojatno napravljena od eksploziva za vatromet, bila je postavljena ispred ulaznih vrata Ranuccijeve kuće u Campo Ascolanu, oko 30 kilometara južno od Rima, rekao je novinar državnoj televiziji RAI u petak.

Dodao je da se eksplozija dogodila oko 20 minuta nakon što se vratio kući. Oba automobila, u vlasništvu Ranuccija i njegove kćeri, praktički su uništena. Nitko nije ozlijeđen, a Ranucci je rekao da "osim šoka, sve je u redu".

Ranucci je rekao da ne može reći je li bomba povezana s njegovim poslom. Novinska agencija ANSA izvijestila je da su tužitelji za borbu protiv mafije otvorili istragu zbog kaznenog djela nanošenja štete s otegotnim okolnostima i mafijaškim metodama.

Premijerka Giorgia Meloni osudila je "ozbiljan čin zastrašivanja", dodajući da su "sloboda i neovisnost informiranja bitne vrijednosti naših demokracija, koje ćemo nastaviti braniti". Ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je da će Ranuccijeva policijska pratnja biti pojačana.

"Report" se u više navrata sukobio vladom, a nekoliko članova Melonine desne koalicije, uključujući ministra financija Giancarla Giorgettija, ministra industrije Adolfa Ursa, njezinu stranku Braća Italije i šefa njezina kabineta Gaetana Caputija, tužilo je emisiju.

Teme
Italija Sigfrido Ranucci istraživačko novinarstvo prijetnje novinarima

