VIDEO / Tragedija u susjedstvu, trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"

Tri karabinjera su poginula, a 13 karabinjera, policajaca i vatrogasaca ozlijeđeno je u eksploziji koja se dogodila u utorak rano ujutro tijekom deložacije troje ljudi iz seoske kuće u općini Castel d'Azzano, u blizini Verone, u Italiji.
U eksploziji je sruštena dvokatnica, a ruševine su zatrpale karabinjere. Eksplozija je uzrokovala urušavanje građevine, prenosi Dnevnik.hr.
Muškarac i žena, brat i sestra, koji su živjeli u seoskoj kući u kojoj se dogodila eksplozija, privedeni su na ispitivanje. Treći brat, za kojeg se trenutačno ne zna gdje je, također je živio s njima u kući. Svi su Talijani, piše Il Gazzettino.
"Po ulasku u kuću suočili smo se s činom apsolutnog ludila. Zapaljena je plinska boca. Eksplozija je izravno pogodila naše vojnike", rekao je pokrajinski zapovjednik veronskih karabinjera Claudio Papagno u emisiji Unomattina News, gdje je emitirana ekskluzivna TG1 snimka eksplozije u Castel d'Azzanu.
3 carabinieri morti e una decina tra militari e agenti di polizia feriti: questo il bilancio dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di #Verona.— Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025
Le forze dell’ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione… pic.twitter.com/8ze7RMvsxP
Kako je objasnio, radi se o namjernom činu. Boca je eksplodirala u trenutku ulaska vojske u napuštenu zgradu u kojoj su stanari bili zabarikadirani nekoliko mjeseci. Jedna žena među stanarima je ozlijeđena, a vjeruje se da je ona izazvala eksploziju.
