zahvatio 3000 hektara
FOTO, VIDEO / Bijesni požar u Belgiji. Stanovnici evakuirani: "Postoji opasnost da bi mogao doći do kuća"
Požar je zahvatio gotovo 3000 hektara parka prirode na istoku Belgije, priopćile su u nedjelju ujutro valonske vlasti.
„Uvjeti su i dalje složeni. Unatoč slabom intenzitetu, vjetar je tijekom noći nekoliko puta promijenio smjer“, navodi se u priopćenju.
Stotine stanovnika sela u subotu su dobile naredbu za evakuaciju dok se vatrogasci bore s jednim od najgorih šumskih požara u povijesti zemlje, a veliki dijelovi prirodnog rezervata pretvoreni su u spaljenu pustoš.
Pojačanje je stiglo iz cijele zemlje kako bi pomoglo u gašenju požara koji je u petak izbio u parku High Fens u blizini njemačke granice i brzo se proširio. U pomoć su iz drugih dijelova EU-a stigli helikopteri i zrakoplovi za gašenje požara.
Vlasti su požar opisale kao najveći u modernoj povijesti Belgije. Izbio je na području tresetišta i borovih šuma koje su 1911. godine također poharali veliki šumski požari, tijekom sličnog razdoblja ekstremnih toplinskih valova i suše.
„Više se ništa ne vidi, posvuda je dim“, rekao je telefonom za AFP David Rodolfs, vlasnik restorana u obližnjem području Waimesa.
Rodolfs je rekao da su njegovi kolege u petak svjedočili izbijanju požara.
„Pepeo je padao na stolove, a zatim smo zamolili goste da odu. Nema deserta, svi su morali otići“, rekao je 38-godišnjak.
Vlasti su upozorile da neravni teren tog područja „sprečava hitne službe da se približe požaru... koristeći uobičajene metode“.
Stanovnicima dijelova obližnjih sela Sourbrodt i Butgenbach u subotu poslijepodne naređeno je da se preventivno evakuiraju. Prema belgijskoj novinskoj agenciji Belga, oko 600 ljudi dobilo je nalog da napusti područje.
U gimnaziji u susjednoj općini Malmedy otvoreno je sklonište za evakuirane.
Ostalim stanovnicima tog područja savjetovano je da ostanu u zatvorenom prostoru te da drže vrata i prozore zatvorenima.
Nicolas Yernaux, glasnogovornik regionalnih vlasti u Valoniji, upozorio je da požar nije pod kontrolom.
„Postoji opasnost da bi požar mogao doći do kuća, ali angažiramo sve raspoložive resurse kako bismo ih zaštitili“, rekao je Yernaux.
Belgija je brzo aktivirala mehanizam civilne zaštite Europske unije, koji joj omogućuje da zatraži osoblje i opremu širom kontinenta.
Nizozemski helikopter već je na mjestu požara, a na putu su još dva, zajedno s dva švedska zrakoplova za gašenje požara.
„Bit će operativni od sutra“, rekla je europska povjerenica Hadja Lahbib za AFP, nazvavši požar najnovijim znakom „klimatskih poremećaja“ koji zahvaćaju kontinent.
„Nikada dosad sezona šumskih požara nije počela tako rano u godini i dosegnula tako sjeverne geografske širine“, rekla je.
Operacije su otežane terenom močvara - mješavinom vrijeska, tresetišta i podignutih drvenih staza.
Vatrogasci su se „povukli do ruba šume i pustili da dijelovi vrištine izgore jer je području vrlo teško pristupiti“, rekao je Yernaux.
„Situacija je složena i uvelike ovisi o zračnim snagama“, dodao je.
Belgijski ministar unutarnjih poslova Bernard Quintin rekao je za AFP da je „šokiran“ brzinom i razmjerima uništenja.
Kao i velik dio Europe, Belgija se proteklih dana suočila s novim razdobljem velikih vrućina, a temperature su u petak u dijelovima zemlje dosegnule čak 37 stupnjeva Celzijevih.
Požar se nalazi samo nekoliko desetaka kilometara od drugog velikog požara u zapadnoj Njemačkoj, zbog kojeg je već evakuirano oko 1800 ljudi, dok se plamen približava prvim kućama u gradu Hurtgenwaldu.
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