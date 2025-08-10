Oglas

zatvoren za turiste

FOTO, VIDEO / Vezuv gori, požar vidljiv iz Napulja

Hina
10. kol. 2025. 14:40
požar vezuv
Screenshot / Copernicus

Vatrogasci se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.

Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.

Pozvana je i pomoć iz drugih dijelova Italije, prenosi France Presse. 

"Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega", priopćio je park. 

Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 tisuća ljudi, stoji u njegovim statistikama. Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste. 

gori vezuv napulj pompeji požar na vezuvu vezuv

