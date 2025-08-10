FOTO, VIDEO / Vezuv gori, požar vidljiv iz Napulja

Vatrogasci se bore protiv požara na obroncima Vezuva, nakon što su sve planinske staze do tog vulkana u blizini Napulja zatvorene za turiste.
Oglas
Vatrogasci su na teren u borbi protiv požara koji gori od petka poslali dvanaest ekipa, uključujući šest kanadera.
Pozvana je i pomoć iz drugih dijelova Italije, prenosi France Presse.
🔵 #Napoli Le fiamme stanno distruggendo il #ParcoVesuvio. Il ministro per la Protezione Civile #Musumeci ha decretato la mobilitazione nazionale. L'origine del rogo sembra essere dolosa. Per adesso nessun pericolo per le abitazioni limitrofe#Vesuvio pic.twitter.com/0w34XnzSRO— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 10, 2025
"Iz sigurnosnih razloga i u svrhu olakšavanja operacije gašenja požara i čišćenja u pogođenim zonama, sve aktivnosti na stazama nacionalnog parka Vezuv prekidaju se do daljnjega", priopćio je park.
Lingue di fuoco altissime e ben visibili da lontano stanno caratterizzando l'incendio della pineta di Terzigno, in pieno Parco nazionale del #Vesuvio, che ormai va avanti da quattro giorni. Canadair, Vigili del fuoco e Protezione civile non riescono a domare le fiamme. pic.twitter.com/LwuiA4KT98— MC (@Virus1979C) August 8, 2025
Non è ancora sotto controllo l'#incendio nel parco del #Vesuvio. Al lavoro squadre da diverse regioni. La #ProtezioneCivile attiva la mobilitazione nazionale.— Tg2 (@tg2rai) August 10, 2025
Al #Tg2Rai ore 13,00#10agosto pic.twitter.com/LfefvVX9hS
Prošle je godine krater vulkana posjetilo oko 620 tisuća ljudi, stoji u njegovim statistikama. Dim požara u nedjelju se vidi i iz obližnjeg arheološkog nalazišta Pompeji koji je ostao otvoren za turiste.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas