CHARLES DE GAULLE

Francuski nosač zrakoplova ulazi u Crveno more i Adenski zaljev

Hina
06. svi. 2026. 15:49
Charles de Gaulle
CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Skupina nosača zrakoplova Charles de Gaulle ulazi u Crveno more i Adenski zaljev u sklopu priprema Francuske i Britanije za buduću misiju osiguranja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, objavila je francuska vojska.

Francusko Ministarstvo oružanih snaga navelo je u priopćenju da je skupina nosača zrakoplova u srijedu prošla kroz Sueski kanal, ploveći prema južnom dijelu Crvenog mora.

Ta francuska udarna skupina nosača zrakoplova raspoređena je u istočnom Sredozemlju ubrzo nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, a na moru može ostati između četiri i pet mjeseci.

Francuska i Britanija predvode inicijativu za uspostavu međunarodne misije zaštite plovidbe u Hormuškom tjesnacu, kada to uvjeti dopuste.

Plovidba u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi gotovo petina svjetske nafte, ozbiljno je poremećena sukobom s Iranom.

