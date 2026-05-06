Francuski nosač zrakoplova ulazi u Crveno more i Adenski zaljev

Skupina nosača zrakoplova Charles de Gaulle ulazi u Crveno more i Adenski zaljev u sklopu priprema Francuske i Britanije za buduću misiju osiguranja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, objavila je francuska vojska.
Francusko Ministarstvo oružanih snaga navelo je u priopćenju da je skupina nosača zrakoplova u srijedu prošla kroz Sueski kanal, ploveći prema južnom dijelu Crvenog mora.
Ta francuska udarna skupina nosača zrakoplova raspoređena je u istočnom Sredozemlju ubrzo nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, a na moru može ostati između četiri i pet mjeseci.
Francuska i Britanija predvode inicijativu za uspostavu međunarodne misije zaštite plovidbe u Hormuškom tjesnacu, kada to uvjeti dopuste.
Plovidba u Hormuškom tjesnacu, kroz koji prolazi gotovo petina svjetske nafte, ozbiljno je poremećena sukobom s Iranom.
