Treći američki nosač zrakoplova stigao blizu Irana. Evo što sve SAD ima u strateškom tjesnacu

Treći američki nosač zrakoplova, USS George H. W. Bush, približava se Iranu. Kako je objavilo Američko središnje zapovjedništvo snaga, koje nadgleda operacije na Bliskom istoku, nosač je stigao nu Indijski ocean.
Iako nije rečeno koja je zadaća nosača, poznato je da su veliki dijelovi sredstava američke mornarice bili su uključeni u blokiranje pristupa iranskim lukama u blizini Hormuškog tjesnaca, piše Sky News.
U provođenju blokade sudjeluje nekoliko razarača s navođenim raketama klase Arleigh Burke, među kojima su USS Pinckney, USS Michael Murphy, USS Delbert D Black, USS Rafael Peralta i USS Spruance.
Ovi brodovi, prvi put razvijeni 1991. godine, imaju posadu između 329 i 359 ljudi i sposobni su ispaljivati rakete Tomahawk i torpeda.
U operaciji u Arapskom moru sudjeluje i USS Abraham Lincoln. Riječ je o petom američkom nosaču zrakoplova klase Nimitz na nuklearni pogon, koji je u službu pušten 1989. godine.
Na Bliskom mu se istoku pridružio najveći nosač zrakoplova na svijetu, USS Gerald R Ford, koji je nedavno prošao kroz Sueski kanal (i Split).
SAD je u regiju poslao i amfibijske brodove, dizajnirane za iskrcavanje i podršku kopnenim snagama. Među njima su USS Tripoli i USS New Orleans.
U blokadu je sudjelovao najmanje jedan brzi obalni borbeni brod klase Independence, USS Canberra. Brod ove klase može putovati brzinom većom od 80 km/h.
Ukupno, SAD ima preko 12 ratnih brodova i 100 borbenih i nadzornih zrakoplova koji sudjeluju u operaciji.
Američko središnje zapovjedništvo objavilo je da je od početka blokade spriječen prolazak i vraćeno je najmanje 29 brodova.
