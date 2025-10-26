Guverner Kalifornije o kandidaturi za predsjednika SAD-a: "Lagao bih kada bih rekao drugačije"

Guverner Kalifornije demokrat Gavin Newsom rekao je u intervjuu emitiranom u nedjelju da razmatra kandidaturu za predsjednika SAD-a 2028. godine, o čemu će odlučiti nakon izbora za Zastupnički dom i Senat krajem 2026. godine.
Gavin Newsom ove je godine povukao neke poteze kako bi izvidio teren za potencijalnu predsjedničku kandidaturu, stekavši popularnost unutar svoje stranke suočavajući se s republikanskim predsjednikom Donaldom Trumpom po nizu pitanja.
"Radujem se vidjeti tko će se predstaviti 2028., tko će se na to odvažiti", rekao je Newsom u emisiji CBS Newsa "Sunday Morning".
Na pitanje razmišlja li o kandidaturi, Newsom je rekao: "Da, lagao bih (kad bih rekao) drugačije."
Prema američkom ustavu, Trumpu je zabranjeno kandidirati se za treći mandat, ali je unatoč tome iznio tu ideju, rekavši ranije ove godine da "postoje metode kojima bi se to moglo učiniti".
Newsom je Kaliforniju pozicionirao kao predvodničku saveznu državu u naporima Demokratske stranke da preoblikuje Kongres. Naime, na izborima 2026. godine nastoje biti što jači rival državama koje predvode republikanci u borbi za kontrolu nad Zastupničkim domom SAD-a, domom u kojem republikanci sada imaju tijesnu većinu.
Izbori za Kongres SAD-a održat će se u studenom 2026., na pola predsjedničkog mandata, kada se bira svih 435 mjesta u Zastupničkom domu i 35 od 100 mjesta u Senatu.
