Kritičar Izraela
Mladi demokratski socijalist prema prvim anketama vodi u izborima za gradonačelnika New Yorka
Mamdani, demokratski socijalist, uspio je mobilizirati liberalne birače te je oštrim tonom osudio izraelski rat u Gazi.
Biračka mjesta otvorena su za početak glasanja uživo na jednim od najnazočnijih izbora godine u Sjedinjenim Državama – izborima za gradonačelnika New Yorka, piše Al Jazeera.
Stanovnici New Yorka u subotu su počeli birati između demokrata Zohrana Mamdanija, koji prema anketama ima znatnu prednost, republikanca Curtisa Sliwe te bivšeg guvernera savezne države New York Andrewa Cuoma, demokrata koji se na glasačkom listiću pojavljuje kao nezavisni kandidat.
Aktualni gradonačelnik Eric Adams također se nalazi na listiću, ali se prošlog mjeseca povukao iz utrke te je nedavno javno podržao Cuoma.
Mamdani, demokratski socijalist, uspio je mobilizirati liberalne birače svojim prijedlozima za besplatnu i univerzalnu brigu o djeci, besplatan javni prijevoz autobusima te zamrzavanje najamnina za stanovnike otprilike milijun stanova pod regulacijom najma u New Yorku.
Cuomo je napao Mamdanija, koji bi mogao postati prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka, zbog njegovih kritika na račun Izraela.
Mamdani, koji se tijekom kampanje suočavao s antimuslimanskom retorikom, izjavio je da su izraelske vojne akcije u Gazi čin genocida – stav koji dijele i istražna komisija UN-a, stručnjaci za genocid te brojne organizacije za ljudska prava.
U emotivnom govoru u petak, Mamdani je poručio da su napadi na njega „rasistički i neutemeljeni“.
„Biti musliman u New Yorku znači očekivati poniženje, ali ono nas ne čini posebnima. Mnogi Newyorčani to proživljavaju. Ono što nas razlikuje jest toleriranje tog poniženja,“ rekao je Mamdani, koji je u lipnju uvjerljivo pobijedio Cuoma u demokratskim predizborima za gradonačelnika.
Cuomo je, pak, opisao Mamdanijevu politiku kao naivnu i financijski neodgovornu, pozivajući birače da mu daju prednost zbog njegovog iskustva kao guvernera države New York, dužnosti s koje je odstupio 2021. nakon optužbi više žena za seksualno uznemiravanje.
New York omogućuje rano glasanje od 2019. godine, a ono je postalo prilično popularno. Na lipanjskim predizborima za gradonačelnika, oko 35 % birača glasalo je ranije i osobno, prema podacima gradskog izbornog povjerenstva.
U susjednom New Jerseyju također se pomno prate izbori za guvernera, u kojima se natječu republikanski zastupnik u državnoj skupštini Jack Ciattarelli i demokratska kongresnica Mikie Sherrill. New Jersey je rano glasanje uveo 2021. godine.
Ovi izbori u dvije države mogli bi poslužiti kao pokazatelj smjera Demokratske stranke, dok njezino vodstvo pokušava utvrditi koji bi tip kandidata najbolje mogao predvoditi otpor politici republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.
Prema riječima Ashley Koning, direktorice Centra za istraživanje javnog mnijenja Eagleton na Sveučilištu Rutgers, izbori su u prvi plan stavili teme priuštivosti života i unutarnjih podjela unutar Demokratske stranke.
„U New Yorku se progresivno krilo suprotstavlja staroj stranačkoj gardi – Mamdani protiv Cuoma – dok New Jersey računa na umjerenu kandidatkinju Mikie Sherrill kako bi privukla šire biračko tijelo,“ rekla je Koning.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare