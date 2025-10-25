Mladi demokratski socijalist prema prvim anketama vodi u izborima za gradonačelnika New Yorka

„Biti musliman u New Yorku znači očekivati poniženje, ali ono nas ne čini posebnima. Mnogi Newyorčani to proživljavaju. Ono što nas razlikuje jest toleriranje tog poniženja,“ rekao je Mamdani, koji je u lipnju uvjerljivo pobijedio Cuoma u demokratskim predizborima za gradonačelnika.