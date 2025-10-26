Kina i SAD postigli konsenzus oko trgovinskog sporazuma. Čeka se sastanak Xi - Trump

SAUL LOEB, Evgenia Novozhenina / AFP / POOL

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je uvjeren kako će uspjeti postići dogovor s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, s kojim bi se trebao sastati sljedećeg tjedna, nakon što su visoki ekonomski dužnosnici obje zemlje postigli preliminarni konsenzus u trgovinskim pregovorima koji su završili u nedjelju.

Američki ministar financija Scott Bessent i trgovinski predstavnik Jamieson Greer sastali su se s kineskim potpredsjednikom vlade He Lifengom i glavnim trgovinskim pregovaračem Lijem Chenggangom na marginama samita ASEAN-a u Kuala Lumpuru, u petom krugu osobnih razgovora od svibnja, prenosi Reuters.

„Mislim da imamo vrlo uspješan okvir za razgovore čelnika u četvrtak“, rekao je Bessent novinarima.

U emisiji NBC-ja Meet the Press Bessent je izjavio kako očekuje da će sporazum odgoditi kinesko proširenje izvozne kontrole nad rijetkim zemnim mineralima i magnetima te izbjeći nove američke carine od 100% na kinesku robu koje je Trump zaprijetio uvesti.

Dodao je da će Donald Trump i Xi Yinping razgovarati o kupnji soje i drugih poljoprivrednih proizvoda američkih farmera, uravnoteženijoj trgovini te rješavanju američke krize s fentanilom, što je bilo opravdanje za 20% carina na kineske proizvode.

Trump je u nedjelju stigao u Maleziju na samit Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN), što je prva postaja njegove petodnevne azijske turneje koja bi trebala kulminirati susretom s Xijem u Južnoj Koreji 30. listopada.

Nakon razgovora, Trump je zadržao optimističan ton, rekavši: „Mislim da ćemo imati dogovor s Kinom.“

Kineski dužnosnik Li izjavio je da su obje strane postigle „preliminarni konsenzus“ i da će sada započeti unutarnje procese odobravanja.

„Američka pozicija bila je čvrsta“, rekao je Li. „Vodili smo vrlo intenzivne konzultacije i uključili se u konstruktivne razmjene u pronalaženju rješenja i aranžmana za rješavanje ovih pitanja.“

TRGOVINSKO PRIMIRJE

Obje strane žele izbjeći daljnju eskalaciju trgovinskog rata nakon što je Trump zaprijetio novim carinama od 100% i dodatnim ograničenjima trgovine od 1. studenoga, kao odgovor na kinesko proširenje izvozne kontrole rijetkih zemnih metala i magneta.

Peking i Washington ranije su ukinuli većinu troznamenkastih carina na međusobnu robu u okviru trgovinskog primirja koje istječe 10. studenoga.

Američki i kineski dužnosnici izjavili su da su razgovarali o proširenju trgovine, produljenju primirja, fentanilu, američkim pristojbama za ulazak u luke, rijetkim zemnim metalima, TikToku i drugim temama.

Li je razgovore opisao kao „iskrene“, dok ih je Bessent nazvao „vrlo sadržajnim pregovorima“.

Bessent je dodao da bi se primirje moglo produljiti, ovisno o odluci predsjednika, što bi bio drugi put da se dogovor produžuje od potpisivanja u svibnju.

TOČKE RAZGOVORA

Iako je Bijela kuća službeno najavila dugo očekivane razgovore Trump–Xi, Peking još nije potvrdio da će se susret doista održati.

Na marginama samita ASEAN-a, američki predsjednik nagovijestio je i moguće sastanke s Xijem u Kini i u SAD-u.

„Dogovorili smo se da ćemo se sastati. Sastat ćemo se kasnije u Kini i u SAD-u, bilo u Washingtonu ili u Mar-a-Lagu“, rekao je Trump.

Među glavnim temama razgovora između Trumpa i Xija bit će kineska kupnja američke soje, pitanje Tajvana, koji Peking smatra svojim teritorijem, te oslobađanje zatvorenog hongkonškog medijskog magnata Jimmyja Laija.

Trump je također rekao da će zatražiti kinesku pomoć u odnosima Washingtona s Rusijom, dok se rat u Ukrajini približava četvrtoj godini.

KRHKO PRIMIRJE

Napetosti između dviju najvećih svjetskih ekonomija ponovno su porasle posljednjih tjedana, jer osjetljivo trgovinsko primirje, postignuto nakon prvog kruga pregovora u Ženevi u svibnju i produženo u kolovozu, nije spriječilo obje strane da se međusobno kazne novim sankcijama, izvoznim ograničenjima i prijetnjama dodatnim protumjerama.

Najnoviji krug razgovora vjerojatno će se usredotočiti na kinesku proširenu kontrolu izvoza rijetkih zemnih metala, što je izazvalo globalni nedostatak tih sirovina.

To je potaknulo Trumpovu administraciju da razmotri zabranu izvoza softverski upravljanih proizvoda u Kinu — od prijenosnih računala do mlaznih motora, izvijestio je Reuters.

Dan prije početka razgovora, SAD je pokrenuo novu istragu o kineskom „očiglednom nepoštivanju“ trgovinskog sporazuma Faza jedan potpisanog 2020. godine.

Nova istraga o nepoštenim trgovinskim praksama dodatno jača Trumpove alate protiv Kine.

Svaki dogovor postignut u nedjelju vjerojatno će biti krhak, jer je najvažniji svjetski trgovinski odnos, vrijedan 660 milijardi dolara godišnje, i dalje na tankoj niti.

U izjavi koju je prenijela državna novinska agencija Xinhua, kineski potpredsjednik vlade He izrazio je nadu da će se SAD i Kina „sresti na pola puta“.