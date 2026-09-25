Haški sud bivšem šefu SDB Srbije odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu

"Stanišić i Simatović proglašeni su krivim za nehumana djela, prisilno premještanje i progon kao zločine protiv čovječnosti počinjene u vezi zauzimanja Bijeljine, Doboja, Sanskog Mosta. Krivi su i za ubojstvo, kršenje zakona ili običaja ratovanja, kao i deportaciju i progon u vezi sa zauzimanjem Zvornika, Bosanskog Šamca, Trnova i Sanskog Mosta u BiH, te na Daljskoj planini u Hrvatskoj", navela je tada u obrazloženju predsjednica MMKS-a i predsjedavajuća sudskog vijeća Graciela Gatti Santana.