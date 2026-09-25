policajac skočio u rijeku
Skupina migranata pokušala prijeći Kupu, petero ih se utopilo
Pet osoba utopilo se danas u rijeci Kupi kod Severina na Kupi nakon što je skupina od dvadesetak migranata pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji. U akciji spašavanja policajac iz Delnica skočio je u Kupu te je, zajedno s kolegom i uz pomoć građana, uspio spasiti pet stranih državljana.
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Policija je oko 15:30 zaprimila dojavu da se na pograničnom području kod mjesta Damalj, u blizini Severina na Kupi, nalazi veći broj osoba za koje se sumnjalo da su migranti, objavila je policija.
Po dolasku na mjesto događaja jedan od policajaca iz Delnica ušao je u rijeku kako bi pomogao ljudima koji su se našli u opasnosti. Uz pomoć kolege i građana na obalu je uspio izvući i spasiti pet stranih državljana.
Četrnaest osoba prešlo u Sloveniju
Prema dosad utvrđenim informacijama, u skupini je bilo oko 20 osoba. Četrnaest ih je uspjelo prijeći Kupu i doći na područje Slovenije, dok je pet osoba spašeno.
Za još pet osoba, prema policijskim informacijama, potvrđeno je da su se utopile.
"Prema dosad utvrđenom, u skupini je bilo 20-ak osoba od kojih je njih 14 uspjelo prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije, petero navedenih je spašeno, a ostalih pet osoba se, nažalost, utopilo", objavila je policija.
Na terenu su policajci iz Delnica i Vrbovskog, a u potragu su se naknadno uključili i vatrogasci.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.
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